Hunde-Nachwuchs auf dem Kamelhof

Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Nicht nur der Kamelnachwuchs hält Gabriele und Jörg Heidicke vom Feckschnupphof in Nassenheide derzeit ordentlich auf Trab. Auch bei Hovawart-Dame Hilde hat sich vor gut fünf Wochen Nachwuchs eingestellt, und zwar in stattlicher Zahl. Mit den drei Hündinnen Liese, Lotte und Lieselotte und gleich fünf Rüden (Leonard, Leopold, Ludwig, Lenny und Lefo) ist die Mutterhöhle gut gefüllt, in der die Jungen noch die meiste Zeit mit Milch trinken und schlafen verbringen.

Doch der Auslauf im Freien ist längst schon fertig aufgebaut. Es gibt eine Hütte und vor allem viel Spielfläche, damit die süßen kleinen Knäuels herumtollen können. Noch gelangt der Hovawart-Nachwuchs durch die Klappe nach draußen, später wird dann einfach die Tür geöffnet, erklärt Gabriele Heidicke.

Immerhin werden aus den Welpen mit der Zeit recht große Hunde. Sie können bis zu 70 Zentimeter hoch und zwischen 30 bis 40 Kilogramm schwer werden. Die Tiere stammen aus Deutschland und waren vorrangig auf Bauernhöfen anzutreffen. "Hovawarts sind Familienhunde", erklärt Jörg Heidicke. "Es sind keine Schoßhündchen. Sie beschützen Grundstück und Haus und sind sehr wachsam. Aber sie wollen dafür auch, dass sich die Menschen mit ihnen regelmäßig beschäftigen. Sie brauchen viel Auslauf und eben einen richtigen Spielkameraden", erklärt der Fachmann weiter.

Da natürlich nicht alle Jungtiere auf dem Hof bleiben können, werden nun Hundeliebhaber gesucht. Gabriele Heidicke gibt gern unter 0163 5402400 Auskunft zur Haltung.