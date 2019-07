Blitzer-Versuch endet zwiespältig

René Wappler

Cottbus (LR) Das Ergebnis eines großangelegten Blitzer-Experiments dürfte viele Autofahrer enttäuschen. Sachverständige aus ganz Deutschland wollten in einem Versuch auf dem Welzower Flugplatz nachweisen, dass das Gerät der Baureihe ES 3.0 bei Autos mit LED-Scheinwerfern zu ungenau misst, um als zuverlässig zu gelten.

Im Frühjahr trafen sich die Fachleute für ein ganzes Wochenende. Monatelang werteten sie danach die Daten aus. Nun liegt das Resultat vor. Es besagt: Unter Umständen liefert das Gerät falsche Messergebnisse. Doch dieser Befund reicht nicht, um im Ernstfall vor Gericht Bestand zu haben. So fasst es der Sachverständige Roland Blath aus Gießen zusammen, der am Experiment in Welzow teilgenommen hat.

Bis zwei Uhr morgens hatten 33 Sachverständige an einem Freitag im März auf dem Flughafen zugebracht. Eine Drohne flog über das Gelände, um Daten zu sammeln. Immer wieder fuhren Autos am Blitzer der Baureihe ES 3.0 vorbei. Mehr als 1000 Messungen nahmen die Fachleute vor. Ihre Annahme lautete: Das schnelle Pulsieren von LED-Scheinwerfern könnte die Sensoren der Blitzer irritieren, die im ganzen Bundesgebiet im Einsatz sind.

Ursprünglich sollte die Auswertung der Daten nur eine Woche dauern. Doch schnell stellte sich heraus, dass sie weitaus länger dauern wird.

Beim Ingenieurbüro Lausitz in der Cottbuser Innenstadt arbeitet der Sachverständige Thomas Richter. Auch er beteiligte sich am Experiment in Welzow. Im April deutete er bereits an, dass es nicht so klare Ergebnisse liefern wird wie zunächst erwartet. "Zwar haben wir Ausschläge festgestellt, die im Signalverlauf messbar sind", sagte er. So zeige sich, dass sie von der tatsächlichen gefahrenen Geschwindigkeit der Autos abweichen. Als Ursache gelten nach seinen Worten die pulsierenden LED-Scheinwerfer. Doch für eine klare statistische Aussage reiche das Experiment in Welzow noch nicht.

Auch drei Monate später, nach gewissenhaftem Durchleuchten aller Blitzerdaten, bleibt Thomas Richter vorsichtig. "Wir bräuchten zuverlässige Referenzmessungen, damit die Versuchsreihe wissenschaftlichen Bestand hat", sagt er.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt widerspricht diesem Befund. Ihr lägen "keine konkreten Anhaltspunkte dazu vor", dass es zu Fehlmessungen kommt, wenn ein Fahrzeug mit LED-Leuchten ausgestattet ist, teilt sie mit.