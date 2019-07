Sicherheits-Trupp steht auf Stau

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Stau und langsam rollender Verkehr sind Falk Schaufuß und seinen Kollegen am liebsten. Zumindest dann, wenn die Männer mit ihren Maschinen an einer Autobahn stehen, um Leitplanken ab- oder aufzubauen. Langsames Tempo mindert das Risiko, dass ihnen ein Fahrzeug in die Baustelle rast. "Der Sperranhänger wurde uns schon öfter mal kaputt gefahren", sagt der Vorarbeiter der VTO Verkehrstechnik GmbH. Einmal sei ein Sattelzug in den Hänger gekracht und unmittelbar an den Männern vorbeigeschossen.

Auf der A12, wo der Sicherheitstrupp am Dienstag zu tun hatte, rollt der Verkehr zur Mittagszeit langsam an der Baustelle vorbei. Niels Hofmann steht an der Ramme. Die Maschine treibt Stahlpfosten 1,10 Meter tief in den Boden. Bei jedem Schlag gibt es ein lautes metallisches Geräusch. Falk Schaufuß und Maik Wilhelm schrauben Planken zwischen die Pfosten. Jede ist vier Meter lang, vier bis fünf Millimeter stark und 45 Kilogramm schwer. "Gutes Training", sagt Schaufuß. Auf seiner Haut glänzt der Schweiß.

140 Meter Leitplanke müssen die Männer an diesem Tag wechseln. Ein Laster hatte den Schutz gerammt. Am 17. Juli registrierte der Streckenwart der Autobahnmeisterei den Schaden, sagt Marco Paulus, deren stellvertretender Leiter. Täglich kontrollieren die Warte das etwa 60 Kilometer lange A12-Stück. Der Unfall müsse sich in der Nacht ereignet haben, sagt Paulus. Manchmal würden die Laster nach solch einem Zwischenfall einfach weiterfahren. In der Polizeistatistik tauchte dieser zumindest gar nicht auf, stellte Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß beim Blick in den Computer fest.

Auch wenn der Verursacher nicht feststeht, repariert muss der Schaden werden. Die Meisterei gehe in Vorleistung und beauftrage die Firma VTO, die einen Jahresvertrag hat, erklärt Paulus. "Nach schweren Unfällen mit gravierenden Schäden wird auch in der Nacht noch sofort ein Aufmaß gefaxt, erfolgt die Reparatur innerhalb 24 Stunden", ergänzt er. In der Regel weise das Polizeiprotokoll den Verursacher aus, setze sich die Schadensabteilung dann mit dessen Versicherung auseinander, um die Kosten ersetzen zu lassen.

7,5-Tonner als Sicherheitspuffer

Und die sind beträchtlich. Nicht zuletzt, um die Sicherheit von Arbeitern und Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten. Zu den Schutzvorkehrungen gehören zwei Vorwarnschilder für den Richtungswechsel vor der Baustelle, ein Blinkepfeil und ein mindestens 7,5 Tonnen schwerer Lkw mit Warnleittafel. Dieser diene, erklärt Paulus, auch als Prallschutz vor heranrasenden Autos.