Einkaufen unterm Sternenhimmel

Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) Am 13. September ist wieder Mitternachtsshopping in Eberswalde. In diesem Jahr hat das beliebte Event allerdings nicht der Verein Altstadtbummel, sondern die Einzelhändlerin Dana Kasch von Kokada fashion organisiert. "Einen solchen Höhepunkt darf man nicht ausfallen lassen", meint die Händlerin und nahm die Organisation selbst in die Hand. Gerade in Zeiten, in denen der inhabergeführte Handel verdrängt wird, müsse man Flagge zeigen, betont die Händlerin.

Los geht es am 13. September um 19 Uhr. "Die Besucher der Stadt sollen merken, dass es sich lohnt hier einzukaufen", so Dana Kasch. Auf die Besucher warten zahlreiche Höhepunkte. Allen voran die beliebte Modenschau vom Modeexpress No. 1 in Zusammenarbeit mit Herrenausstatter Olaf Lerch sowie Uhren & Schmuck Kannewurf. Wenn der Bürgersteig zum Catwalk wird, ist das ein Publikumsmagnet.

Neu beim Nachtshopping ist in diesem Jahr die Beteiligung der Gastronomen: So wird es im "Café Gustav" und im Matisse Livemusik sowie im "Mundtshof" Langosch geben.