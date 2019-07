Wie ein Uhrwerk

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sein Bruder ist Ehrenbürger von Eberswalde. Er selbst jedoch war über Jahrzehnte aus dem öffentlichen Fokus geraten: Friedrich Julius Großmann (1830-1907), im Uhrmacherhandwerk Europas ein bekannter und anerkannter Name. Zum 190. Geburtstag des berühmten Sohnes der Stadt hat der Heimatkundeverein jetzt eine Vitrine im Museum gestaltet. Darin wird an das Wirken und die Verdienste erinnert. Unter anderem mit dem Werk "Theorie der Uhrmacherkunst", ein Lehrbuch, das Großmann verfasst hat, und natürlich einer Uhr, einer Pendule.

Pädagoge von Weltruf

Während Julius Großmann in der Uhrmacherbranche eine Größe von Rang ist, war er in seiner Heimatstadt ein wenig in Vergessenheit geraten, wie Museumsleiterin Birgit Klitzke und Vereinsvorsitzender Martin Hoeck gestehen. Dass sich der Heimatkundeverein gezielt und mit Nachdruck auf Spurensuche begab, war mehr oder weniger einem Zufall zu danken. Einem Anruf aus der Schweiz. Dem Land der Uhrmacher. Seit 1853 hat Großmann dort, in Le Locle, gelebt, ist dort auch gestorben.

Die Schweizer wollten eine Ausstellung aufbauen. In Vorbereitung dieser Exposition, die dann 2018 eröffnet wurde, nahmen sie Kontakt nach Eberswalde, Großmanns Geburtsort, zum hiesigen Heimatkundeverein auf. Mit der Bitte um Unterstützung. Der Heimatkundeverein konnte Peter Hans Horn für die Recherchen begeistern. Der Journalist und Philosoph war erst 2015 von Berlin nach Eberswalde gezogen – und er hat sich reingekniet in die Aufgabe. Er wühlte sich, auf der Suche nach Quellen und Zeitzeugnissen, durch Archive.

Gemeinsam mit dem Schweizer Historiker Johann Boillat erforschte er das Leben Großmanns. Erste Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlichten die Zwei im Eberswalder Jahrbuch 2018. Und gerade hat Horn an einer Konferenz der Stiftung Watch Academy in der Schweiz teilgenommen, um dort weitere Quellen über die Kindheit und Jugend Großmanns in Eberswalde zu präsentieren. Die Deutsch-Schweizer Forschungskooperation soll mit dem Ziel einer umfänglicheren Dokumentation fortgeführt werden, so Hoeck. "Denn noch immer gibt es einige weißen Flecken", sagt Horn, der voller Leidenschaft von seinem Projekt erzählt. Zu jenen Fragen, auf die er noch keine Antwort geben kann, gehören: Wo genau wurde Großmann geboren? Wo stand sein Elternhaus? Wo ging er in die Lehre?

Bekannt sei indes, dass Großmann die Stadtschule in der Kirchstraße besucht hat und mit 15 eine Lehre als Uhrmacher bei einem hiesigen Handwerker begann. Danach habe er sich als Geselle auf Wanderschaft begeben, so Horn. Zu den Stationen gehörte u. a. London, wo 1851 die erste Weltausstellung stattfand. 1853 siedelte Großmann schließlich in die Schweiz über. Er arbeitete als "Gangsetzer" und später in Le Locle als "Regleur", was eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit sei. 1868 wurde er schließlich Direktor und Lehrer der ersten Schweizer Uhrmacherschule in Le Locle. Als solcher bildete er Generationen von Schülern aus, umreißt Horn wichtige Eckpunkte im Wirken Großmanns. Das Werk "Theorie der Uhrmacherkunst", das der Uhrmacher gemeinsam mit seinem Sohn herausgab, gehöre noch heute gewissermaßen zur Standardliteratur.

Zeit seines Lebens Eberswalder

Für bemerkenswert hält der Heimatkundeverein, dass Julius Großmann, obwohl er seinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz fand, Zeit seines Lebens Bürger von Neustadt-Eberswalde blieb. Dies sei in etlichen Schreiben und Anträgen an den Magistrat der Stadt, die im Kreisarchiv Barnim zu finden sind, dokumentiert. Belegt sei auch, dass sich die Stadt kurz nach Großmanns Tod mit 200 Mark an der Finanzierung für ein Denkmal in Le Locle beteiligte. Schüler und Prominente hatten 1908 einen Spendenaufruf gestartet.

Julius’ jüngerer Bruder Herrmann blieb stets in Eberswalde. Er wurde Bankdirektor und kümmerte sich laut Horn als Stadtverordneter und deren Vorsteher sehr erfolgreich um die Geschicke der Stadt. Dafür sei er 1909, noch zu Lebzeiten, zum Ehrenbürger ernannt worden. Später wurde eine Straße in Westend nach ihm benannt, die heutige Brunoldstraße.