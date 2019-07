Schwante: Neuer Schlossweg präsentiert

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) gab sich sichtlich Mühe, den Kompromissvorschlag für den neuen Schlossweg in Schwante den rund 50 Einwohnern, die am Montag zum Ortsbeirat kamen, schmackhaft zu machen.

Christian Schulz, der das alte Gutshaus 2009 von der Gemeinde erwarb, musste in diesem Jahr sein Schlossareal aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen. Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die Gemeinde. Doch die Faktenlage war dünn. "Privat wurde an privat verkauft, ohne vorher die Gemeinde zu informieren", erklärte Jöhling die eher mäßige Informationspolitik der Gemeinde. Die Löschung der Dienstbarkeit für den Schlossweg sei beantragt worden. Eine Nutzung als Schulweg sei nie einforderbar gewesen, reagierte Jöhling auf Kritik. Die Schließung des bisher öffentlich genutzten Weges stand im Raum. "Die Brisanz war uns nicht bewusst", sagte Loretta Würtenberger, die das Areal mit ihrem Mann erwarb.

Bogen um das Schloss

Dirk Jöhling präsentierte den Schwantern erstmals den neuen Schlossweg, der ab dem Hörstegraben einen Bogen um das Schloss macht. Der aktuelle Weg, der direkt am alten Gemäuer vorbeiführt, ist 340 Meter lang. "Der neue Weg führt über 620 Meter. Auf der Wegführung läuft man etwa drei bis vier Minuten länger." Möglich ist die Verlegung des Weges, der eine befahrbare Deckschicht bekommen soll, da die Familie weitere Flächen erwarb.

"Das historische Schlossareal ist nun wieder komplett", sagte Jöhling. Die Kosten für den Weg übernehmen die neuen Besitzer. "So werden auch die historische Allee und ein Teich wiederhergestellt." Der neue Pfad – anders als die bisher im Raum stehende Variante – sei zeitlich unbegrenzt zugänglich. Jedoch gibt es keinen Winterdienst und keine Beleuchtung. "Der Weg ist länger, gefährlicher für Schulkinder und ohne Beleuchtung", sagte Martin Baum aus Schwante. "Das könnte die Gemeinde übernehmen, um die Schulwegsicherheit sicherzustellen", regte Bundeselternsprecher Danilo Fischbach an. Reaktionen gab es seitens der Verwaltung nicht. Für Fischbach bringt sich Jöhling zudem zu persönlich ein. "Sie versuchen, uns ihre Meinung überzuhelfen." Er wünsche sich mehr Bürgerbeteiligung.

Jöhling argumentierte weiter für die neue Variante: Die bringe mit sich, dass sich die Eigentümer um die "vollständige Renovierung des historischen Parks nach denkmalrechtlichen Vorgaben" kümmern würden. Es soll ein Skulpturenpark mit wechselnden Ausstellungen entstehen.

"Im gesamten Berliner Umland gibt es keinen richtig guten Skulpturenpark", sagte Loretta Würtenberger, Kunsthändlerin und Nachlassverwalterin. Im Sommer 2020 soll der Kunst-Park fertig sein. Der Zugang zum verwunschenen Schlosspark wird zeitlich begrenzt sein. Jöhling sprach in beiden Fällen – Park und Weg – von einem lediglich "gefühlten Besitz" der Schwanter. Fakt ist: Das Areal ist seit 2009 komplett in privaten Händen.

2020 könnte der Bau für den neuen Weg beginnen. Wenn dann der Mühlenweg ausgebaut ist, soll der jetzige Schlossweg schließlich "abgekappt" werden und nur noch die neue Wegeführung gelten. Erste Baumschnittarbeiten beginnen in diesem Herbst. "Der Kompromiss ist tragfähig", sagte Jöhling. Immerhin würden die neuen Eigentümer um die 40 000 Euro für den neuen Weg ausgeben.

"Klar ist uns, es muss einen Weg geben", sagte die neue Eigentümerin. Sie wolle etwas beitragen. Gemeint ist ein Zentrum für kulturellen Austausch, das sie aufbauen möchte. Dazu gehöre eine kleine Gastronomie am Rande des Parks.

"Ohne Widerstand hätten wir keinen Kompromiss", sagte Susanne Spang von der SPD über die öffentlichkeitswirksame Arbeit der Bürgerinitiative, die in kürzester Zeit laut mobil machte gegen Planungen, den Weg zu schließen. "Es geht um ein verbrieftes Grundrecht. Es ist wichtig, an jemanden zu verkaufen, der diese Grunddienstbarkeiten akzeptiert." Klar war anfangs nie, welche Rechte und welchen "gefühlten Besitz" die Schwanter in Bezug auf ihr Schloss haben. Fakt ist: Schon Christian Schulz hätte laut Grundrecht den Weg umlegen können. "Ich hätte mir auch mehr Fakten und mehr Sachlichkeit am Anfang gewünscht", sagte Loretta Würtenberger.

Bernd Ostwald (CDU) bezeichnete den Kompromiss als bestmöglichen Weg. "Wir müssen jetzt weiter daran arbeiten, dass wir eine gute Umsetzung bekommen." Uta Hoffmann (SPD) sieht mit der Variante noch nicht alle Bedürfnisse der Schwanter gestillt. Da Kinder den Park samt Baumhaus und Piratenboot als Spielfläche verlieren, wünscht sich die SPD einen Abenteuerspielplatz oder eine Naturbeobachtungsstation als Ausgleich. Die Kosten sollen die Eigentümer übernehmen. Schulz’ habe das Piratenboot als "Privatvergnügen gehabt, um sein Restaurant attraktiv für Familien zu gestalten", sagte Loretta Würtenberger, die von dem Vorschlag nicht begeistert zu sein schien, nun einen Spielplatz finanzieren zu sollen. Mit ihrem Mann Daniel Tümpel sei sie nicht als Investorin nach Schwante gekommen, sondern als Familie mit vier Kindern.

Karl-Dietmar Plentz (BfO) teilt die SPD-Einschätzung, auch wenn er den Spielplatz nicht als Forderung sehen möchte. Er regte eine Spende der Eigentümer an. "Als Unternehmer kann ich aber sagen, dass mit dem Umzug der Firma der Schlosseigentümer Gewerbesteuern in unsere Kasse fließen." Unternehmer Andres Irmisch wünscht sich eine Absicherung der Gemeinde, dass der Weg später öffentlich umgewidmet werden könne. Wenn sich eine Bürgerinitiative gründe, so der ehemalige CDU-Gemeindevertreter, sei das ein Zeichen, "dass sich der Bürger nicht gehört fühlt".

Dem Kompromiss stimmten die Ortsbeiratsmitglieder schließlich zu. Das letzte Wort haben nun die Oberkrämer Gemeindevertreter in der nächsten Sitzung.