Behelfsstraße durch Tunnel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Güldendorfer können aufatmen: Ihr Weg in die Frankfurter Innenstadt wird ab Donnerstag wieder kürzer. Vor dem Beginn des neuen Schuljahres geht dann auf der Seestraße, an der Brückenbaustelle der Bahn, eine Behelfsstraße in Betrieb. Sie führt direkt am künftigen Eisenbahntunnel vorbei. Der Verkehr auf der einspurigen Behelfsstraße wird über eine Ampel geregelt.

Die Behelfsstraße kommt mit einem Jahr Verspätung gegenüber der ursprünglichen Planung. Ihr Bau ist ebenso im Verzug wie die beiden Bahn-Baustellen selbst. Es habe "Verzögerungen im Bauablauf" gegeben, sagt Wolfgang Tismer. Er ist der Projektingenieur der Deutschen Bahn für den "Ersatzneubau der Eisenbahnüberführungen Seestraße und Weg Weinberge", wie die Maßnahme offiziell heißt.

Ende 2017 haben die Arbeiten zum Ersatz der beiden über 100 Jahre alten, maroden Ziegel-Gewölbebrücken unter der Bahnstrecke Frankfurt-Eisenhüttenstadt begonnen. Die Arbeiten an den beiden, etwa 750 Meter voneinander entfernten Bahnunterführungen sollen koordiniert werden, damit der Zugverkehr auf der Strecke so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.

Der ursprüngliche Zeitplan für die Doppel-Baustelle, eine der aktuell größten in Frankfurt, ist längst Makulatur. Er sah die Fertigstellung der neuen Brücken zu Ende 2018 vor. Jetzt teilt die Bahn-Pressestelle mit, dass die Querung der Bahnunterführung am Weg Weinberge für den Verkehr "frühestens ab dem ersten Quartal 2020" wieder möglich sei.

Begonnen hatte das Dilemma im Mai 2018 mit einem bautechnischen Problem: Die Bohlen für die jeweils 28 Meter langen Spundwände ließen sich nicht in der kalkulierten Zeit in den Boden rammen. Der Baugrund erwies sich fester, als gedacht. Die Spundwände waren die Voraussetzung für den Abbruch der Ziegelgewölbe-Tunnel. Und für den Bau der Behelfsbrücken, über die die Züge jetzt rollen.

Es folgten weitere Probleme. Sie führten dazu, dass die Arbeiten auf den beiden Baustellen insgesamt etwa ein halbes Jahr ruhten. Die Bahnstrecke war in der Bauphase mehrfach gesperrt. Noch schlimmer hat es die Kraftfahrer getroffen: Seit Mitte Mai vorigen Jahres sind die Seestraße und der Weg Weinberge gesperrt. Die Linienbusse mussten Umwege fahren, für die Anwohner des Wegs Weinberge wurde ein Shuttle-Verkehr eingerichtet. Nach anfänglichen Protesten seien die Fahrzeiten angepasst worden, sagt Wolfgang Tismer.

Inzwischen seien die Einschnitte in den Bahndamm hergestellt, könne die Aussteifung erfolgen. Danach sollen die Stahlbetonteile für die neuen Brücken einbetoniert und nach dem Abbinden wieder mit Erde überschüttet werden, schildert der Projektingenieur den geplanten Fortgang der Arbeiten.

Tatsächlich herrscht auf beiden Baustellen Hochbetrieb: Lkw fahren auf der einen im Minutentakt Erde von den Lagerplätzen links und rechts der Seestraße zum Tunnel. Dort verschweißen Arbeiter metallene Querstreben. Die Behelfsstraße daneben ist hergestellt. Auf der Baustelle am Weg Weinberge hinken die Arbeiten hinterher. Hier wird eben erst der Ziegelbruch des alten Tunnelgewölbes abtransportiert.