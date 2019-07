Ade, Muffelwild

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Etwas größer als ein Reh, kräftiger Körper, hohe Läufe, kurzer Kopf, Schnecken auf dem Haupt. So beschreibt die Zoologie das Muffelwild. Diese Wildschafart, die auch in der Schorfheide heimisch ist, haben die wenigsten schon einmal in der Natur gesehen. Muffel sind von Natur aus scheu und gut getarnt.

Muffelwild künftig zu treffen, wird indes noch schwieriger: Die Schafart ist hierzulande nämlich nahezu ausgerottet. Beliebt sind Muffel nämlich vor allem beim Wolf. Er nutzt das eigentümliche Fluchtverhalten der Wildschafe zu seinen Gunsten aus. Das Mufflon kann zwar sehr gut sehen, hat aber die Angewohnheit, auf der Flucht nach einem kurzen Sprint stehen zu bleiben. Einzeltiere verharren bei Gefahr gern auch einfach. Mit anderen Worten: Das Muffelwild ist eine leichte Beute für Isegrim. Die Wolfspopulation in der Schorfheide steigt beständig. Während vor ein paar Jahren nur Einzeltiere gesichtet wurden, berichten Jäger heute von mehreren Rudeln. Sogar durch Joachimsthal wanderte ein Wolf im Winter. Offiziell bestätigt ist in der Schorfheide nur ein einziges Rudel, was sich mit den Beobachtungen der Jäger nicht deckt.

Als Indikator für die Größe der Bestände des Muffelwilds kann man die Jagdstrecken der vergangenen Jahre heranziehen: Während 2015/16 im Barnim noch 26 Muffel und ein Jahr später 24 Tiere erlegt wurden, waren es im jüngsten Jagdjahr 2018/19 nur noch sieben Tiere im gesamten Landkreis Barnim. Zurück geht das Muffelwild auch landesweit. Im aktuellen Jagdbericht des Landes Brandenburg wird ein starker Rückgang konstatiert: 2016/17 wurden erneut 25 Prozent weniger Muffelwild geschossen als noch ein Jahr zuvor, heißt es darin. Es ist die Wildart mit den stärksten Rückgängen. Vor allem die Strecke von jüngeren Tiere sei unterdurchschnittlich. Das lässt darauf schließen, dass wenig Nachwuchs da ist.

Hört man sich in der Jägerschaft in der Schorfheide um, so lautet die Antwort immer dieselbe: "Die Muffel sind weg". Viele Jagdpächter und Revierförster haben seit Monaten keine Tiere oder ihre Fährten im Wald entdecken können. Vor allem Jungtiere werden nicht mehr in den Wäldern beobachtet, so ein Revierförster am Werbellinsee.

"Wir sehen zu, wie das Muffelwild ausstirbt", beklagt auch Jörg Stendel, Chef des Jagdverbandes Bernau. Dabei sei die Art mittlerweile global gefährdet, die Population sei eine Art Genreserve.

Castro schoss einen Widder

Bereits Friedrich der Große ließ Muffelwild in Deutschland aussetzen. In der Schorfheide wurden in den 80er-Jahren die Bestände erhöht. Die jagende DDR-Führung war stolz auf die Tiere: So erlegte etwa der Bruder von Fidel Castro, Raoul einen besonders stattlichen Widder in der Schorfheide. Die Trophäe nahm er nicht nach Kuba mit, sie hing stattdessen an einem Forsthaus am Grimnitzsee. Immerhin Trophäen überdauern die Zeit.