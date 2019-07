Ausstellung: Künstler malen das "Glück"

Thomas Sabin

Velten (MOZ) Was ist Glück? Dieser Frage haben sich 13 Kunstschaffende aus Glienicke angenommen. Mit unterschiedlichsten Farben, Formen und Materialien haben sie sich dem Thema angenähert. Ab Donnerstag, 8. August, werden die entstandenen Werke im Foyer der Veltener Stadtwerke ausgestellt. Die Vernissage ist eine Art künstlerischer Gegenbesuch. Im Sommer zeigten zuvor elf Künstler aus Velten ihre Werke im Glienicker Rathaus.

Was Glück eigentlich ist, kann jeder nur für sich selbst beantworten. Einige finden Glück in der Liebe, andere in einem erfüllten Leben. Die 13 Künstler aus der Nordbahngemeinde haben auf individuelle Art und Weise ihre Wahrnehmung dieses Gefühls zum Ausdruck gebracht.

Die Gruppe lädt Interessierte dazu ein, am Donnerstag ab 19 Uhr im Foyer der Stadtwerke Velten, Viktoriastraße 12, über die eigenen Glücksgefühle nachzudenken. Johanna Marie Zietz von der Kreismusikschule Oberhavel wird die Eröffnung mit Cellomusik begleiten. Bis zum 28. November ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Stadtwerke zu sehen: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr.