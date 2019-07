Landkreis schafft Perspektive für die Kita-Spatzen

Details der Kita-Gesetzgebung

In Brandenburg liegt die Finanzierung der Kitas in gemeinsamer Verantwortung, nämlich in der des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte – als überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe – sowie der Kommunen.

Das letzte Kitajahr vor der Einschulung ist bereits beitragsfrei. Langfristig will die Rot-Rote Landesregierung die Beiträge komplett abschaffen.

Kürzlich hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Cottbus klargestellt, dass für Betreuungseinrichtungen freier Träger die Satzung einer Kommune "mangels Regelung weder unmittelbar noch mittelbar" gelte. Dieser Fall trifft auch auf die noch private Kita Spatzennest zu.⇥pilz