Ostwald gibt seinen Sitz im Schwanter Ortsbeirat ab

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Drei Stunden dauerte die Ortsbeiratssitzung in Schwante am Montagabend. Beherrschendes Thema war das Schloss Schwante. Weitere Punkte hatten es schwer, die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Bernd Ostwald (CDU) gab seinen Sitz im Ortsbeirat ab. Als Nachrücker wurde sein Parteifreund Harald Herweg bei einer Enthaltung und vier Ja-Stimmen bestätigt. Ostwald behält indes seinen Sitz in der Gemeindevertretung, wie er auf Nachfrage am Dienstag bestätigte. "Als Gemeindevertreter kann ich an allen Ortsbeiratssitzungen teilnehmen, auch im nicht öffentlichen Teil", sagte er. "Ich werde mich also weiter aktiv beteiligen, nur abstimmen darf ich nicht mehr." Er sieht sich als Feuerwehr für Herweg. "Dann kann ich unserer Interessen vertreten, wenn er nicht da ist. Umgekehrt könnte Herweg für mich nicht einspringen." Herweg sitzt nicht im Gemeindeparlament.

Klimagruppe gewünscht

Für die einst ortsbildprägende, aber seit einem Schimmelbefall marode Friedenseiche im Dorfkern von Schwante ist nun endgültig eine Entscheidung gefallen. Wie Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) informierte, wird sie im Herbst gefällt.

Eine Idee brachte er ebenfalls ins Gremium: Jöhling wünscht sich in Zeiten von Klimadebatten eine lokale Aktionsgruppe "Klima und Umwelt für Schwante". Ein Vorschlag für 2020: "Im Juni und Juli könnten wir in Schwante die komplette Straßenbeleuchtung abschalten." Die Fläche vor dem Pfarrhaus könnte mit Blühstreifen ergänzt werden. "Wir müssen weiter darüber nachdenken", sagte er. Wer an einer Mitarbeiter interessiert ist, kann sich bei Jöhling melden: dirk.joehling@t-online.de.

Ausbau Mühlenweg

Auskunft gab Jöhling zudem über den Ausbau des Mühlenwegs, der 2020 beginnen soll. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 1,1 Millionen Euro. Fördermittel seien beantragt, Anliegerbeiträge werden keine erhoben. Von der Haupt- bis zur Dorfstraße soll es einen durchgehenden Fußweg geben. Ein neuer Durchlass am Hörstegraben und neue Regenwasserleitungen zum Graben sind angedacht.