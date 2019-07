Rheinsbergs Kämmerer sucht den Friedensschluss

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Nach der Kritik der Kommunalaufsicht an der Darstellung der Rheinsberger Haushaltslage verteidigt Kämmerer Bernd Weihshahn die Sichtweise der Stadtverwaltung.

In einem vierseitigen Schreiben hatte die Kontrollbehörde des Landkreises der dramatischen Schilderung der Haushaltslage durch Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB) widersprochen (unsere Zeitung berichtete). In der Hauptausschusssitzung am Montagabend wurde die Kritik des Kreises überraschenderweise kaum thematisiert.

Obwohl die Fraktionen von SPD, CDU und Linker in der Vergangenheit erhebliche Zweifel an Schwochows Darstellung von Rheinsberg als Sanierungsfall hatten, nutzten sie das Schreiben der Kommunalaufsicht nicht für eine Abrechnung. Sie griffen lediglich die Forderung des Kreises nach einer Prioritätenliste für Investitionen innerhalb der nächsten Jahre auf. Kämmerer Weihshahn wollte am Tag der Sitzung jedoch einige Dinge gerade rücken, die aus seiner Sicht von der Kommunalaufsicht falsch dargestellt worden sind.

Haushaltslage

Entgegen früheren Darstellungen Schwochows war die Kommunalaufsicht nach Prüfung des Haushalts zu dem Ergebnis gekommen, dass die Haushaltslage für die Jahre 2019 und 2020 solide ist. Dieser Sicht stimmt der Rheinsberger Kämmerer für den Ergebnishaushalt auch zu. "Die Stadt muss jedoch in der laufenden Periode und in den folgenden Jahren sehr sparsam mit den Haushaltsmitteln umgehen", so Weihshahn. Das gute Ergebnis sei nur unter Hochdruck durch viele Streichungen zu erreichen gewesen. Eine Erhöhung der Aufwendungen würde das Ergebnis minimieren. Eine Steigerung der Erträge sei nicht darstellbar. Das sehen einige Abgeordnete jedoch anders. Bei der Sitzung am Montagabend waren einige der Meinung, die tatsächlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer dürfte höher ausfallen, als im Planansatz angenommen wird. Tatsächlich sind sowohl 2018 als auch 2019 jeweils 400 000 Euro mehr eingenommen worden, als anfangs erwartet.

Investitionen

Bernd Weihshahn hält trotz anderslautender Einschätzung der Kommunalaufsicht daran fest, dass für viele Investitionen keine Mittel vorhanden sind. "Dies ist die Konsequenz für den jetzt ausgeglichenen Haushalt." Die Empfehlung der Kommunalaufsicht, eine Prioritätenliste zu erstellen wolle er für die Folgejahre beherzigen. Bereits seit Mitte Juli werde an einer solchen Liste gearbeitet.

Schulden

Die Kontrollbehörde des Kreises hatte auch kritisiert, dass Schwochow den Schuldenstand der Stadt auf 40 Millionen Euro beziffert hatte, weil er die Verbindlichkeiten der städtischen Gesellschaften Rewoge und Stadtwerke einfach mit einbezog. Weihshahn stimmt zu, dass die tatsächliche Verschuldung der Stadt bei lediglich 3,5 Millionen Euro liegt. "Jedoch kann man als 100-prozentiger Gesellschafter die Schulden der Gesellschaften nicht außer Acht lassen." Nicht umsonst würden die Planzahlen der Stadttöchter bei der Versendung des Haushalts berücksichtigt. Diese Darstellung sei vom Gesetzgeber vorgesehen und werde von der Stadt seit Jahrzehnten im Vorbericht des Haushalts so dargestellt.

Liquidität

Bernd Weihshahn stimmt der Darstellung der Kommunalaufsicht zu, dass der Kassenbestand der Prinzenstadt zum 31. Dezember 2018 bei 2,91 Millionen Euro lag. In dieser Darstellung fehlen ihm zufolge aber Haushaltsrest-Überträge aus dem Jahr 2018. Diese Mittel für geplante, aber noch nicht umgesetzte Vorhaben in Höhe von 1,79 Millionen Euro sind gebunden und stehen nicht für andere Investitionen zur Verfügung. Zieht man diese ab, liegt der Kassenbestand bei nur 1,12 Millionen Euro. Im Haushaltsplan sei das Jahr 2017 noch als Ergebnis, die Jahre bis 2020 aber nur noch als Ansatz, und die Jahre 2021 bis 2023 nur als Plan ausgewiesen. Deshalb wurde laut Weihshahn der Bestand verfügbarer Zahlungsmittel ab 31. Dezember 2018 nur als "Ansatz" und nicht als "Ist" ausgewiesen. Weihshahn vermutet, dass dies zu den Irritationen bei der Kommunalaufsicht geführt hat.

Selbstkritik

Der Kämmerer räumt ein, dass die Darstellung der Zahlen in Zukunft verbessert werden muss, um derartige Misstöne wie die jüngsten zu vermeiden. Auch die Kritik der Kommunalaufsicht am späten Einreichen des Haushaltes kann er nachvollziehen. Er hofft, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Kreis in Zukunft wieder reibungsloser abläuft. "Ich möchte die Debatte gerne entschärfen. Das ist auch für die Außenwirkung wichtig. Das hat Ausmaße angenommen, die nicht gut waren. Wir sitzen alle in einem Boot", so der Kämmerer.

Die Stadtverordneten stimmen am Montag, 5. August, über den Haushalt ab.Beginn ist um 18.15 Uhr in der Multifunktionshalle.