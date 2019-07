Auf Schumann ist Verlass

Niemegks Schlussmann Tobias Kade konnte zwar nur selten sein Können unter Beweis stellen, war aber zur stets zur Stelle wenn Not am Mann war. © Foto: leser

Martin Terstegge\MOZ

Niemegk/Bad Schmiedeberg Am vergangenen Wochenende organisierten die Fußballer des FSV Grün-Weiß Niemegk ein Trainingslager auf dem eigenen Gelände. Unterbrochen wurde das Camp am Sonnabend für ein Vorbereitungsspiel gegen die SG Grün-Weiß Pretzsch II, das in Bad Schmiedeberg ausgetragen wurde.

Bevor die Niemegker zur Fahrt ins benachbarte Sachsen-Anhalt antraten ließ Trainer Mirko Schulz noch eine Trainingseinheit am Vormittag absolvieren. Zu seiner Freude nahmen auch alle Spieler, bis auf die Urlauber, an diesem Camp teil. Da war schon eine gewisse Vorfreude auf die kommende Saison beim Aufsteiger in die 1. Kreisklasse zu spüren.

Die Zuschauer in Bad Schmiedeberg sahen eine ausgeglichene erste Hälfte. Beide Defensivreihen arbeiteten gut, so dass beide Torsteher sich kaum auszeichnen konnten. Dies bedeutete aber nicht, dass sie einen geruhsamen Nachmittag verlebten, sie mussten hochkonzentriert bleiben, da beide Teams Angriffsbereitschaft zeigten. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte der Niemegker Paul Schumann in der 23. Minute, doch sein Schuss ging nur an den Pfosten.

Beide Trainer wechselten zu Beginn der zweiten Hälfte kräftig durch, dennoch ging bei den Flämingern die Ordnung nicht verloren. Man muss beiden Mannschaften den Respekt aussprechen, dass sie trotz der Temperaturen bereit waren ein hohes Tempo zu gehen.

Für die Gäste sollte es sich in der 54. Minute auszahlen. Moritz Hoffmann erarbeitete durch hartnäckiger Nachsetzen den Ball im Mittelfeld, schickte den schnellen Schumann, der dem Torwart mit seinem Flachschuss keine Chance ließ. Nun drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, wodurch sich mehr Räume für die Niemegker ergaben. Die nutzten sie auch geschickt, spielten mehr über die Außen und waren dadurch gefährlicher.

Nach einer Stunde entstand so das 2:0. Maxim Neumann bediente Schumann, der den halbhohen Ball sicher verwertete. Obwohl die Pretzscher nicht nachließen, spürte man da den Knackpunkt in ihrem Spielfluss.Zweimal tauchten sie noch gefährlich vor dem Kasten von Tobias Kade auf, der die Situationen aber problemlos meisterte. Auf der Gegenseite hatte Dominic Wricke noch eine gute Chance, doch sein Versuch aus 20 Meter strich über den Querbalken. Zum Ende hin ging dann bei beiden Teams die Puste aus und es blieb beim 2:0-Erfolg des Aufsteigers.

Trainer Schulz zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftritt, lobte vor allem die Deckungsarbeit.

Die Niemegker testen an diesem Sonntag (4. August) erneut. Um 14 Uhr ist der VfB 1921 Zahna zu Gast im Waldstadion.