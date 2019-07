Legal und emissionsfrei

Stephan Achilles

Schönwalde-Siedlung Gebremst werden darf erst am Ziel oder bei Gefahr. Davor muss man rausholen, was die Kiste hergibt. Bei 44 km/h liegt der Streckenrekord, eine beachtliche Geschwindigkeit für ein Kind am Steuer, ganz allein im Fahrzeug. Gefahren wird völlig emissionsfrei, denn die 295 Meter lange, gerade Rennstrecke beginnt oben, auf dem Bäckerberg, das Ziel liegt ca. 11 Meter tiefer.

Aufwärts werden die Fahrzeuge geschoben. Freunde und Zuschauer helfen da gerne mit. Schon vor Jahren hat die Gemeinde Schönwalde-Glien für einen makellosen Asphalt auf dem Germanenweg gesorgt und Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) entfernt in den Rennpausen persönlich jedes einzelne Blatt von der Fahrbahnoberfläche. Mit seitlichen Schrammborden und Fangnetzen ist die Strecke gut gesichert. Am Start sorgt eine 2,40 Meter hohe, mechanisierte Rampe für den nötigen Anschub.

"Mehr als 20 Tonnen Material müssen jedes Jahr hervorgeholt und aufgebaut werden", erklärt Janet Spengeler, die Vorsitzende vom Seifenkistenverein des VROOM!! – Team Havelland e.V. "Bereits am Vortag wird begonnen und gleich nach dem Rennen räumen wir alles, um den Germanenweg schnell wieder freizugeben", ergänzt Lars Spengeler. Die elf Vereinsmitglieder schaffen das nicht allein, freiwillige Helfer stehen ihnen zur Seite. Die meisten wohnen an der Strecke oder ihre Kinder sind unter den Rennfahrern.

Sponsoren unterstützen das Event finanziell oder tragen auf andere Weise zum Gelingen bei. Stände für Essen, Trinken und Kinderunterhaltung ziehen Besucher an. So kurz vor der Wahl lassen sich auch Politiker sehen. Unter den Gästen, für jedermann ansprechbar, sind Ines Jesse (SPD), Staatssekretärin im Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, und Barbara Richstein, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag.

Anwohner des Germanenwegs schauen dem Spektakel von ihren Terrassen oder aus dem Garten zu. Es gibt sogar einen Trödelmarkt und vor einem Gartenzaun werden den Rennteams kostenlose Erfrischungen angeboten. "Finde ich gut, da wird etwas für die Kinder gemacht", solche und ähnliche Kommentare hört man immer wieder. Seit elf Jahren gibt es das Seifenkistenrennen in der Siedlung Schönwalde.

Am vergangenen Sonnabend standen die bunten, rollenden Kisten wieder am Start. In den drei Klassen "Junior" für sieben- bis zwölfjährige, "Senior" für 11 bis 18 Jahre und "Fun" für besonders phantasievolle Fahrzeuge gab es je einen Test- und danach vier Rennläufe. Musste man in den beiden erstgenannten Klassen möglichst schnell sein, so ging es in der Fun-Klasse darum, überhaupt über die Ziellinie zu kommen und vom Publikum Bestnoten für die Gestaltung zu erhalten.

Insgesamt 38 Fahrer standen in den Startpositionen. Immer zwei fuhren gleichzeitig über die Piste. Zeit und Geschwindigkeit wurden exakt elektronisch ermittelt und an drei Displays angezeigt. Die Streckensprecher Olav und Kevin Warmbier kommentierten live. Gegen 15 Uhr standen die Sieger fest: In der Junior-Klasse gewann Jonny Töppich vor Tela Moldenhauer und Ceyhon Arik. In der Senior-Klasse gab es nur zwei Teilnehmer: Sean Hoffmann gewann vor Noah Joschua Kirsch. Der 1. Platz in der Fun-Klasse ging an Nelly-Marie Heuer, Platz 2 an Elias Heuer und Platz 3 an Lucy Spengeler. Urkunden erhielten alle Teilnehmer.

Ob seine Kiste gerade an diesem Tag nicht so richtig rollen wollte oder ob der kleine Guiseppe einfach zu leicht war, konnte nicht geklärt werden. Über einen Trostpreis aus der Hand von Barbara Richstein hat er sich am Ende jedenfalls gefreut. "Es ist viel Arbeit, aber die lachenden Gesichter der Kinder und der Spaß sind es wert", meinten Rennleiter Lars Spengeler und Bürgermeister Bodo Oehme. Sie sind sich einig: Ein VROOM-Rennen soll es auch im nächsten Jahr wieder geben.

