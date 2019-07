Statistisch ist der Panketaler 46,1 Jahre alt

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Das Durchschnittsalter der Neu-Panketaler, die in den Ort zieht, liegt zwischen 39 und 42 Jahren. Das hat Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) errechnet. Noch gibt es unzählige große Grundstücke auf der Gemarkung der Gemeinde, die weiter geteilt und bebaut werden. Dagegen, so Wonke, "lässt sich nichts tun, damit müssen wir wohl leben".

Statistik gehört zu den Steckenpferden des 32-Jährigen, deshalb hat er einmal die Bevölkerungsentwicklung untersucht. Durchschnittlich ist der Panketaler 46,1 Jahre alt. 2003 lag das Alter noch bei 41,5 Jahren. 1963 sind 470 Menschen geboren worden. Im Vergleich dazu gab es 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg nur 125 Neugeborene in Zepernick und Schwanebeck. Damals gab es Panketal noch nicht. Ein großer Knick ist auch 1991 zu beobachten. Nur 85 Babys kamen zur Welt. Hingegen hat sich 2018 die Geburtenzahl mit 164 stabilisiert. 63,5 Kinder, so die Statistik, kommen jährlich bis zur Einschulung hinzu, obwohl sie nicht in Panketal geboren wurden.

Auch in anderen Altersgruppen lässt sich die demografische Entwicklung nachvollziehen. So gab es 2003 nur 77 Zehnjährige im Ort. 2018 sind es bereits 223. Sechs bis zwölf Jahre alt sind insgesamt 1418 Kinder. Sie fallen auch in den Bereich der sogenannten Lücke-Kinder, die noch nicht in der Pubertät angelangt sind. Diskussionen um Erlebnis-Spielplätze sollten unter diesem Aspekt geführt werden, rät Wonke. 2003 lebten nur 663 Mädchen und Jungen in diesem Alter in der Kommune.

Insgesamt ist Panketal eher weiblich. Immerhin 10 520 Frauen leben in der Gemeinde. Hingegen bevölkern nur 10 275 Männer die Ortsteile. Prozentual ist die Bevölkerung seit 2004 um 7,4 Prozent angewachsen. In Schwanebeck zogen sogar 8,5 Prozent mehr Leute in den Ortsteil, in Zepernick sieben Prozent. Lediglich 2016 ist Zepernick kurzzeitig geschrumpft. Damals gab es einen Rückgang von 29 Einwohnern, der jedoch längst wieder aufgefangen wurde.