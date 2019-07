Endrunde knapp verpasst

Alexander Dames

Magdeburg Einen eher unglücklichen Verlauf nahm für das Beachvolleyballteam Jannes Fröhlich und Justus Neu die Deutsche Meisterschaft der U18 männlich in Magdeburg. Aufgrund der Ferien gestaltete sich die Vorbereitung auf dieses sportliche Highlight schwierig, sodass das Team nicht genau wusste, zu was es spielerisch bei diesen heißen Bedingungen in der Lage sein würde.

In einer mehr oder weniger ausgeglichenen Vorrundengruppe kam es hinter den ungeschlagenen Team von Bayern I zu einem nervenaufreibenden Finish um den begehrten zweiten Platz, der zum direkten Einzug ins sogenannte 16er Double Out berechtigen würde.

Nach dem klaren 2:0-Erfolg gegen Sachsen-Anhalt II standen die Brandenburger im letzten Gruppenspiel nach der 1:0-Satzführung gegen ein Team aus Schleswig-Holstein schon nah am angestrebten Ziel. Durch den folgenden spielerischen Einbruch und die unnötige 1:2-Niederlage blieb es am Ende nur bei einem Sieg sowie zwei verlorenen Spielen. Da jedoch drei Teams in der Vierergruppe am Ende mit je einem Sieg und zweier Niederlagen punktgleich waren, entschieden letztlich die kleinen Ballpunkte über die Staffelplatzierung. Und hier hatten die beiden Havelstädter Fröhlich/Neu leider knapp das Nachsehen, was am Ende sogar nur den unbefriedigenden vierten Platz einbrachte.

Damit verpasste das junge Team äußerst knapp die Teilnahme um die Plätze 1 bis 16, und fand sich schließlich nur im Pool der Plätze 17 bis 24 wieder. Hier gelang es den Havelstädtern am zweiten Turniertag im einfachen Single-Out, also im K.O.-System, ein wenig Schadensbegrenzung zu betreiben. Nach zwei Siegen war im dritten Spiel gegen ein Team aus Nordrhein-Westfalen knapp mit 1:2-Sätzen Endstation, was am Ende zum 19. Platz im Konzert der Deutschen Beachvolleyballspitze dieses Jahrgangs reichte.

"Mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen wäre nach etwas glücklicherem Turnierverlauf eine bessere Platzierung durchaus möglich gewesen", so Trainer Sebastian Pfeiffer und ergänzte. "Bei Deutschen Meisterschaften benötigt man auch mal Glück. Das fehlte uns leider an diesem Wochenende ein wenig. Dennoch haben sich die Jungs gegen die deutsche Elite achtbar geschlagen.".

Die Beachvolleyballsaison ist beendet, nun steht für die beiden 16- beziehungsweise 17-jährigen Youngster die Vorbereitung auf die Hallensaison auf den Plan. Beide verlässlichen Größen der 1. Männermannschaft des VC Blau-Weiß werden dann auf dem harten Hallenboden in ihre nun schon dritte Brandenburgligasaison gehen.