Viele hoffnungsvolle Ansätze

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Am Dienstagabend empfingen die Fußballer des FC Stahl Brandenburg den Oberligisten 1. FC Lok Stendal im Stadion am Quenz zum Testspiel.

Die Gäste, zwei Klassen höher spielend, hatten den besseren Start. Nach zuletzt eher mauen Ergebnissen in ihren Vorbereitungspartien wollten sie sich in ihrer Generalprobe vor dem Saisonstart an diesem Wochenende in einem besseren Licht präsentieren. Sie ließen in der Anfangsphase gut Ball und Gegner laufen und gingen folgerichtig in der 10. Minute in Führung.

Danach wachten die Gastgeber auf, drängten auf mehr Präsenz. In der 14. Minute eroberte sich Alexander Mertens den Ball im Mittelfeld, bediente Mudai Watanabe und dessen flachen Pass schob Lucas Hehne zum 1:1 ein. Nur zwei Minuten später wieder ein prima Umschaltspiel der Brandenburger. Diesmal zog auf der rechten Seite Yukiya Moriwaki davon, über seine Vorlage schlug Hehne noch ein Luftloch, doch Hubert Horodecki stand goldrichtig zur 2:1-Führung des Außenseiters.

Die Gäste bemühten sich nun um einen soliden Spielaufbau, doch die Gastgeber blieben durch ihre blitzschnellen Konter über Moriwaki oder Watanabe brandgefährlich, auch wenn längst nicht jedes Zuspiel ankam. Allerdings hatten die Stendaler in der 25. Minute Pech, als der freistehende Martin Krüger nur den Pfosten traf. Ansonsten verhinderte die Stahl-Abwehr, inklusive Schlussmann Moustapha Nouka mit viel Verve die Ansätze der Lok-Elf.

Nach dem Seitenwechsel drängte der Oberligist verstärkt auf den Ausgleich. Dadurch ergaben sich aber auch mehr Räume für die Platzherren. In der 57. Minute war es erneut Watanabe der auf den Lok-Kasten zulief, seine Flanke lenkte der Stendaler Sebastian Hey ins eigene Tor zum 3:1 ab.

In der Folge verstärkte sich der Druck auf die Brandenburger Defensive, die mit Glück und Geschick den Vorsprung bis zur vorletzten Spielminute hielt. Dann musste sich aber Nouka, nachdem er mehrmals gut parierte, sich doch noch einmal geschlagen geben.

Das Ergebnis ist sicherlich nicht dazu angetan bei den Stahl-Fußballer abzuheben. Es ist schon dankbarer gegen einen Kontrahenten zu spielen, der versucht das Geschehen zu bestimmen. Aber vieles was die Mannschaft anbot konnte sich sehen lassen.

In der Abwehr gefielen vor allem die Youngster Adrian Jordanov und Jan Arne Bredow. Auf der rechten Seite agierte Jacub Flieger umsichtig, der zukünftig das Trikot des FC Stahl tragen wird, wie auch der Torschütze zum 2:1, der Mittelfeldmann Horodecki. Ein weiterer Neuer ist Danilo Ferreira, der ebenfalls im Mittelfeld spielen soll. In der Offensive zeigten die Japaner Watanabe und Moriwaki viel Spielfreude.

Trainer Eckart Märzke trat natürlich auf die Euphoriebremse, wollte das Resultat nicht überbewerten. "Alle Spieler haben sich angeboten, so etwas will man in einem Testspiel sehen. Konditionell scheint die Mannschaft schon weit zu sein", gab es aber schon lobende Worte für den guten Auftritt seiner Elf.