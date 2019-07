Trinkwasserbrunnen am Schulplatz eingeweiht

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Nie mehr auf dem Trockenen sitzen werden Touristen und Einwohner künftig auf dem Schulplatz in Neuruppin. Dort wurde am Dienstag offiziell der erste Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke eingeweiht. Ein weiterer wird am Bollwerk aufgestellt. Die Spender, aus denen per Tastendruck Wasser sprudelt, reinigen sich laut Guido Gerlach von den Stadtwerken selbst. Leitungswasser zu trinken – das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland – sei gelebter Umweltschutz, so Gerlach. Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin, Foto) begrüßte die Trinkbrunnen als nachhaltige Alternative, die er gemeinsam mit der Ersten Beigeordneten Daniela Kuzu feierlich in Betrieb nahm.