Nicht nur Golzow liest und feiert sich

BRAWO

Fläming Der August steht im Zeichen der Dorffeste und Jubiläumsfeiern. Vor allem in Golzow ist an jedem Wochenende etwas los. Die Plane-Gemeinde wird 800 Jahre alt. Der erste Höhepunkt steht am ersten Wochenende, 3. und 4. August, an. Dann bekommen die Golzower im Rahmen des Golzower Literatursommers etwas vorgelesen und haben dabei hochkarätige Autoren zu Gast. Während am Sonnabend der Geschichte der Menus nachgegangen wird und man sich auf Wanderschaft begibt, liest am Sonntag die amerikanische Schriftstellerin Nell Zink. Sie gilt als eine der wichtigsten Autorinnen der USA und hat seit einigen Jahren ihr Domizil in Bad Belzig aufgeschlagen. Sie wird ihren in diesem Jahr erschienenen Roman "Virgina" vorstellen. Der Abend endet mit einer Lesung der Korrespondenz zwischen Theodor Fontane und seiner Frau Emilie. Wie in allen Beziehungen ging es in ihrer Ehe nicht nur harmonisch zu. Dazwischen liest die Fontane-Preisträgerin Peggy Mädler aus ihrem Roman "Wohin wir gehen". Nur eine Woche später, nämlich am 10. August, sind die Enten beim Rennen in der Plane gefragt, gleichzeitig wird mit dem Golzow Tag der Festjahreshöhepunkt auf dem Sportplatz gefeiert und am Sonntag, 11. August, startet der Festumzug durch den Rochow-Ort. Wiederum eine Woche später wird zum Kabarett 20 Jahre Ranz & May auf die Festwiese Bürgers eingeladen.

Nicht ganz so alt ist der Brücker Gemeindeteil Stromtal. Dort wird am 10. August an die Gründung vor 100 Jahren erinnert. Ein kleines Fest und die Enthüllung des sanierten Gedenksteins sowie einer Erklärungstafel sind geplant. Und auch Freienthal feiert am 10. August sein Dorffest.

In Damelang wird ebenfalls an zwei Wochenenden gefeiert. Zuerst beim 1. Treckertreffen am 17. und 18. August und dann beim Dorffest zwei Wochen später.

Die Brücker Schützen küren ihren König am 4. August im "Schützenhaus" und die Murmeln, wie die Trabis der ersten Generation gern genannt werden, treffen sich vom 2. bis zum 4. August auf dem Flugplatz in Borkheide. Eine Woche später, nämlich am 10. August ist dann die Band Kurzschluss im Waldbad zu erleben.

Alle Kinder und Indianerfans dürfen sich auf den 9. August freuen, denn dann wird zum Sommerfest im Tipidorf in Borkwalde eingeladen. Wer möchte, darf sogar in Begleitung eines Erwachsenen in den Tipis übernachten.

Auch über die erwähnten Veranstaltungen hinaus ist der August picke-packe-voll mit Terminen von Kunst über Dorffest bis zu Mitmachangeboten. "Also nichts wie hin, kommen Sie in die Zauche und machen Sie mit, Spaß garantiert", lädt der TZF-Vorsitzende Andreas Koska ein.