Landkreis dreht den Wasserhahn zu

René Wernitz

Havelland (MOZ) "Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Havelland hat durch Allgemeinverfügung die Wasserentnahme aus allen Flüssen, Kanälen, Seen und Teichen im Havelland bis auf Weiteres verboten. Zudem wurde die Nutzung von Brunnen und Beregnung privater Grün- und Gartenflächen beschränkt. Zwischen 8.00 Uhr morgens und 20.00 Uhr abends darf vorerst kein Sprenger mehr laufen." So verlautbarte es die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag.

Damit reagiere die Untere Wasserbehörde auf die Trockenheit der vergangenen Wochen. Die jüngsten Niederschläge hätten nur wenig Entspannung gebracht. Die Durchflüsse der Havel seien zu niedrig, vom Oberlauf der Spree fließe kaum noch etwas nach, wie es zur Begründung heißt. Auch der Dossespeicher im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vermöge nichts mehr zu liefern. "Nur verantwortungsvolles Bedienen der Wehre und Anlagen in Havel, Dosse und Großem Havelländischen Hauptkanal sowie das Überpumpen von Wasser über den Elbe- und Havel-Kanal sichern noch Freizeit- und Berufsschifffahrt."

Durch die Allgemeinverfügung, die ab sofort und bis 30. September gilt, sofern sie nicht vorher widerrufen wird, sollen die Gewässer möglichst vor immensen Schäden bewahrt werden, so geht es aus der Mitteilung hervor. Der Gesetzgeber sehe für illegale Wasserentnahmen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro vor. Auch das Grundwasser würde sich auf bedenklichem Rückzug befinden. Mehrere Brunnen, darunter besonders wichtige Feuerlöschbrunnen, sollen bereits trocken gefallen sein.