Alte Liebe rostet nicht

Brandenburg (MOZ) Per Definition des Verkehrsrechts ist ein Oldtimer, ein Fahrzeug, das 30 Jahre oder älter ist. Verglichen mit dem Fuhrpark von Peter und Hannelore Fröhlich sind Autos wie der aus den Achtzigerjahren stammende Golf 1 oder 3er-BMW jedoch junge Hüpfer, denn das Ehepaar aus Brandenburg sammelt leidenschaftlich Wägen, die nicht selten aus der frühen Automobilära stammen. So erregten vor allem ihre fein herausgeputzten Ford-Modelle T und A aus den Jahr 1917 und 1930 Aufsehen beim Oldtimer- und Motorsporttreffen im und um das Industriemuseum, zu dem vergangenen Samstag rund 600 Halter mit ihren Fahrzeugen anreisten. Ehrensache für Familie Fröhlich, die aus der Havelstadt stammt, hier dabei zu sein. Doch auch weite Strecken scheuen sie nicht. "Im Mai waren wir mit dem Ford T in Kaliningrad, eine unserer weitesten Reisen zu einem Treffen. Generell sind wir im Sommer aber fast jedes Wochenende unterwegs", schildert Hannelore Fröhlich, die das Benzin im Blut schon in der Kindheit von ihrem Vater mitbekommen hat. "Obwohl ich im Textilbereich gelernt habt, habe ich schon damals immer einen Schraubenschlüssel in der Tasche gehabt", so die Rentnerin schmunzelnd. Kein Wunder also, dass ihre Wahl in Sachen Liebe auf Peter Fröhlich fiel, der zu DDR-Zeiten im Moto-Cross zu den bekanntesten Gesichtern zählte. Zahlreiche Pokale zieren noch heute sein Regal, dazu stehen etliche nachgebaute Rennmaschinen und flott gemachte Oldtimer in der Garage.

Doch trotz des beachtlichen Alters: der Titel "Ältestes Fahrzeug" ging in diesem Tag an einen anderen Oldtimerfreund. Armin Schultz aus Rangsdorf war zum Treffen mit einem schicken MAF-Oltimer von 1912 aus der Markranstädter Automobilfabrik angereist. "Letztes Jahr habe ich ihn nach drei Jahren fertig bekommen, nun ist er bereit für die eine oder andere Ausfahrt", so Schultz, der die Schrauberei am Wagen als größten Spaß sieht. "Ich brauche immer wieder ein neues Projekt", sagte der Oldtimerfan, der rund 15 Autos und 10 Motorräder vergangener Zeiten sein Eigen nennt. Ähnlich ging es vielen Motorsportfreunden, die an diesem Tag über den Festplatz gingen. Viele hielten Ausschau nach dem einen oder anderen passenden Ersatzteil, deren Suche sich manchmal wie die berühmte Nadel im Heuhaufen gestaltet. Dazu galt es den knatternden Sound der Hobby-Rennfahrer zu vernehmen, die auf einem kleinen Parcours zeigten, was Simson, Elcelsior oder Kondor noch heute drauf haben.

