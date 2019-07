Fridays-for-Future-Aktivisten laden zum Sommerfest

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Als Initiator des ersten Brandenburger Seifenflashmobs hat sich Jeremy Petsch bereits einen Namen in der Havelstadt gemacht. Nun hat der 21-Jährige das Heft für eine weitere Veranstaltung in die Hand genommen. Gemeinsam mit rund 20 Helfern organisiert er das erste "Fridays for Future"-Sommerfest, das am Sonntag, 4. August, zwischen 14 und 18.30 Uhr auf dem Neustädtischen Markt gefeiert werden soll.

"Wir wollen diesen letzten Ferientag nutzen, um noch einmal auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen – gern auch mit Kritikern. Denn wir haben in den letzten Monaten zwar schon viel erreicht, müssen nun aber beweisen, dass es nicht darum geht, nur auf einer Welle mitzuschwimmen", sagt Petsch, der weiter ausführt, dass es beim Fest einen sogenannten Markt der Möglichkeiten geben soll, der Gelegenheit bietet, sich über eine nachhaltige Lebensweise zu informieren. "Es sind oft die kleinen Taten, die den Unterschied machen und uns voran bringen, wenn sich jeder beteiligt. Vielen sind diese Dinge aber noch nicht bewusst", so der Brandenburger weiter. Präsentieren werden sich in diesem Rahmen dann Mitstreiter und Organisationen wie das Projekt "Kleiderursel", Radio Pax, Omas gegen Rechts und die Berlin Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG). Dazu können sich die kleinen Besucher beim Kreide- oder Seifenblasenworkshop ausprobieren oder schminken lassen, während für die Erwachsenen Live-Musik geboten wird. Denn neben dem ökologischen Frieden soll es beim Fest auch darum gehen, den Brandenburgern "Gelegenheit für Kultur" zu geben, wie Petsch sagte. "Deshalb kann uns an diesem Tag jeder der möchte besuchen, egal welcher politischen Gesinnung. Außerdem ist das Fest natürlich kostenfrei."

Fest steht unterdessen auch der Termin für die nächste Fridays-for-Future-Demonstration. Sie wird am 30. August ab dem Neustädtischen Markt stattfinden und damit mitten im Wahlkampf auf die Anliegen der Aktivisten aufmerksam machen.