Charter-Firmen sollen Schleuse Zaaren im Herbst kurz passieren können

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der neue Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Eberswalde, Michael Scholz, erklärte am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin mit CDU-Bundespolitikern an der Schleuse Zaaren, man wolle den Bootscharter-Firmen nach der Saison im Herbst den Transfer ihrer Flotten durch die Schleuse Zaaren ermöglichen – unabhängig von den Umbauarbeiten. Und die Wintermonate wolle man möglichst komplett nutzen. Auch um weitere finanzielle Einbußen für Firmen zu verhindern.

"Nach dem unvermeidlichen Baustopp wird seit 18. Juli wieder hart an der Sanierung der Schleuse gearbeitet", betonte Scholz, der sich in vorsichtigem Optimismus übte, vor Weihnachten einen Großteil der Sanierung bewältigt zu haben.

Eckhard Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, erklärte, es gebe keine rechtliche Grundlage für eine Entschädigung für Unternehmen wegen möglicher Einbußen, hervorgerufen durch Verzögerungen beim Schleusen-Umbau. Allerdings sollten die Länder in die Pflicht genommen werden, den betroffenen Unternehmern steuerrechtlich zu helfen. "Leider machen sich die Länder hierbei einen schlanken Fuß", sagte Rehberg, der zusicherte, den WSA bundesweit mehr Geld und Personal zur Verfügung stellen zu wollen. Uwe Feiler, CDU-Bundespolitiker für den hiesigen Wahlkreis, erklärte ebenfalls, die Länder sollten mehr in die Pflicht genommen werden. Sein Kollege Jens Koeppen aus der Uckermark warb für eine bessere Ausstattung des WSA, denn "Nebenwasserstraßen sind keine Nebensache". Regio-Nord-Chef Olaf Bechert betonte, es sollten verlässliche Strukturen geschaffen werden, die verhindern, dass auch die nächsten Schleusenprojekte zu einer Schleuse Zaaren werden.

Kritik kam von Caroline Boehnke, Chefin der Spreemarine GmbH aus dem Ziegeleipark. Im Namen der Initiative "Wir an der Havel" forderte sie einen raschen und konsequenten Ausbau, etwa indem auch im Winter komplett gearbeitet werde.