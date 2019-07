Fahne des Männerturnvereins gefunden

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Auf Dachböden schlummern manchmal verborgene Schätze. Einen solchen fand Manfred Mewes bei seinem Nachbarn. Seit Jahrzehnten lag da, von beinahe allen vergessen, die Fahne des Lindower Männerturnvereins. Aus diesem ging im Jahr 1879 die Feuerwehr der Drei-Seen-Stadt hervor. Mewes ließ die vom Zahn der Zeit zerfressene Fahne aufwendig restaurieren. Beim Festumzug zur Jubiläumsfeier soll sie präsentiert werden.

Derzeit liegt das Prunkstück in einer Schutzschicht eingefasst in der ehemaligen Werkstatt des Tischlermeisters, der seit 44 Jahren in der Feuerwehr aktiv ist. Die meisten seiner Kameraden haben die geschichtsträchtige Flagge noch nicht gesehen. Dass Mewes überhaupt von ihrer Existenz erfuhr, war dem Zufall zu verdanken. "Ein Bekannter sagte mir, dass es diese Fahne gibt, und sie bei meinem Nachbarn Lutz Arndt auf dem Dachboden liegen müsste. Ich habe nachgefragt und sie lag tatsächlich da – natürlich in einem sehr schlechten Zustand." Arndt überließ Mewes die Fahne samt dazugehöriger Stange und Aufhängung. Um das Wappen des Turnvereins restaurieren zu können, beantragte der Lindower Feuerwehrchef Fördermittel bei der Sparkasse. Die Bank sagte zu, und eine Berliner Restauratorin stellte die Fahne so gut es ging wieder her. Um den neuen Zustand dauerhaft zu erhalten, wollte Mewes sie in eine Schutzfolie einpacken lassen. "Ich fand etliche Firmen, die laminieren – aber nur im DIN A4-Format". Letztlich fand er in Köln ein Unternehmen, das Hüllen in der benötigten Größe herstellt.

Die Geschichte der Feuerwehr

Bereits seit 1710 verlangte die preußische Regierung die Anlage von Brandmauern. In den Folgejahren wurden Spritzen für die Drei-Seen-Stadt angeschafft. 1738 wurde eine dauerhafte Kommission aus Beamten und berufenen Bürgern gebildet, die regelmäßig alle Feuerstellen der Stadt kontrollieren und etwaige Mängel anzeigen sollte. Trotz allem kam es immer wieder zu Großbränden. 1744 zerstörte eine Feuersbrunst das ganze Stadtviertel vom Granseer Tor bis zum Mühlentor. Am 16. April 1803 zerstörte ein Brand Lindow fast vollständig. Knapp 200 Familien und deren Untermieter verloren Hab und Gut. Doch erst zwei Brände im Jahr 1878 veranlassten die Lindower, eine Feuerwehr zu bilden. Am 15. Oktober 1879, so steht es auf der Gründungsurkunde, die noch heute im Lindower Rathaus liegt, wurde die Wehr unter der Ägide des Turnvereins gegründet. Der Turnwart Emil Schulz und Gerätewart Theodor Dosse übernahmen die Führung. In Kursen bildeten sich die freiwilligen Brandbekämpfer fort. Im Lauf der Jahre erhielten sie neue Spritzen und einheitliche Dienstkleidung. Am 5. Dezember 1894 wurde die Einheit aus dem Turnverein herausgelöst und als selbständige Freiwillige Feuerwehr geführt.

Lange wurden die Spritzen im linken Flügel des Rathauses untergebracht. Weil dies nicht mehr den Ansprüchen genügte, ließ der Magistrat der Stadt ab 1928 die ehemalige Gasanstalt zur Wache umbauen. Der Bau wurde 1934 mit Schlauchturm, zwei Garagen und zwei Wohnungen fertiggestellt. Das Depot wurde von 1965 bis 1969 um drei Garagen und einen Versammlungsraum erweitert. Das Gebäude wurde in den 1980er-Jahren nochmals saniert. Da die Aufgaben im Lauf der Jahre immer weiter anwuchsen, beschlossen die Stadtverordneten im Jahr 2000 den Bau eines neuen großen Feuerwehrgebäudes. Am 27. Oktober desselben Jahres wurde an der Harnackstraße der Grundstein gelegt. Knapp ein Jahr später, am 20. Oktober 2001, wurde feierlich der Schlüssel übergeben.

Ein Leben für die Feuerwehr

Die Familie Mewes ist selbst eng mit der Geschichte der Lindower Feuerwehr verbunden. Schon Manfred Mewes Vater Hans Mewes war aktiv. Sein Filius trat 1975 in den aktiven Dienst. Dort lernte er auch seine Frau Ines kennen, die seit 1981 dabei ist. Lange Jahre war Manfred Mewes Stellvertreter des Einheitsleiters Albert Schulz, der im Übrigen nicht mit jenem Turnwart Emil Schulz verwandt ist, der die Wehr einst mitbegründete. Als Albert Schulz 2010 nach 31 Jahren an der Spitze von seinem Posten zurücktrat, rückte Manfred Mewes nach.

Wenn das Jubiläum am 17. August gefeiert wird, wird die ganze Familie eingespannt. Die drei Kinder, die über ganz Deutschland verteilt leben, und ihre Lebensgefährten, werden am Bierwagen stehen sowie bei Auf- und Abbau helfen. Die alte Fahne des Turnvereins soll nach dem Festumzug im Treppenhaus der Feuerwache aufgehängt werden. Auch eine Plakette wird dann daran erinnert, dass die Sparkasse die Restaurierung ermöglicht hat. Manfred Mewes ließ sich davon überzeugen, dass auch sein Name auf die Plakette gehört. Also wird der Schriftzug daran erinnern, dass er alles initiiert hat. Damit wird auch sein Beitrag zur Geschichte der Lindower Feuerwehr dokumentiert und für die Nachwelt erhalten bleiben.