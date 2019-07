Azubi-Ticket: ab 1. August für 365 Euro pro Jahr

René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Eine Kostenersparnis erwartet Azubis: Ab 1. August können Auszubildende, aber auch Schüler in berufsqualifizierenden Bildungsgängen, Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Teilnehmer von Freiwilligendiensten das neu eingeführte 365-Euro-Ticket erwerben und damit ein Jahr lang alle öffentlichen Verkehrsmittel im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg nutzen.

Für Mobilitätsgewinn und Kosteneinsparung stellt die Landesregierung im Doppelhaushalt 2019/2020 rund 5,6 Millionen Euro zur Verfügung, wie Finanzminister Christian Görke (Die Linke) erläutert. Mit ihrem VBB-Abo könnten Auszubildende aber nicht nur zum Ausbildungsbetrieb oder zur Berufsschule fahren. Das Azubi-Abo gelte zu jeder Zeit. Ein vergleichbares VBB-Ticket würde rund 1.400 Euro kosten. Voraussetzung zur Inanspruchnahme sei, so Görke, dass die Ausbildung in Berlin oder Brandenburg erfolgt, mindestens zwölf Monate lang 20 Wochenstunden umfasst und der Ausbildungsträger für das VBB-Azubi-Abo gelistet ist, wie zum Beispiel das Oberstufenzentrum Havelland und die Fachschule für Sozialwesen in Premnitz.

Mehr Informationen zum 365-Euro-Azubi-Ticket und zur Beantragung gibt es auf www.vbb.de/aboazubi.