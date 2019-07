Klug sein vor dem Schaden

Potsdam (MOZ) Die einen wohnen neben einem Pulverfass, die anderen fürchten, dass ihr Hab und Gut lichterloh brennt, wenn der Funke zündet. Waldbesitzer in Brandenburg können spätestens seit dem vergangenen Jahr ihre Sommer nicht mehr unbekümmert genießen.

Aber sie können für den Fall der Fälle vorbeugen. Und das Forstministerium baut ihnen sogar eine Brücke, damit sie in ihre Infrastruktur investieren, befahrbare Wege und Brunnen bauen. Damit die Feuerwehren schnell vor Ort sind und sofort löschen können. Abgesehen von den munitionsbelasteten Flächen in der Lieberoser Heide und in Jüterbog, wo aus Sicherheitsgründen ohnehin aus der Luft gelöscht werden muss, haben die Erfahrungen gezeigt, dass Feuerwehrleute vor dem Bekämpfen der Flammen erst kilometerlange Leitungen verlegen müssen, um an Löschwasser zu kommen – wertvolle Zeit, die so manchen Baum vielleicht gerettet hätte.

Bei einer Förderung mit einem Höchstsatz von bis zu 100 Prozent für Löschwasserbrunnen sollte das Land privaten und kommunalen Waldbesitzern diese präventive Brandschutzmaßnahme nicht nur wärmstens ans Herz legen, sondern sie zu der Investition verpflichten. Das Angebot auszuschlagen, wäre grob fahrlässig.