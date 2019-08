Stadt unter Wasser - Unwetter sorgt für Überschwemmungen in Bernau

Gegen 21 Uhr war kein Durchkommen mehr: die Breitscheidstraße/Ecke Klementstraße in Bernau nach dem ungewöhnlich starken Regen am Mittwochabend. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Hab ich ein Glück gehabt", ruft ein junger Autofahrer am Mittwochabend auf der Breitscheidstraße aus, nachdem er ein ums andere Mal um seinen VW herumgegangen ist und die verchromten Felgen penibel betrachtet hat. Sie sind ganz geblieben bei seinem Schlenker gegen die Bordsteinkante. Die hatte der Anfang 20-Jährige auf der überschwemmten Straße einfach nicht gesehen.

Wadenhoch, teilweise bis unters Knie steht das Wasser an der Breitscheid-/Ecke Klementstraße. Mancher Autofahrer, der auf die Tube drückt, um die Kreuzung schnell hinter sich zu lassen, hat sich verrechnet. Mitten in der Brühe säuft der Wagen ab.

Es ist 20.45 Uhr, und der Regen hat aufgehört. Ulrike Pooch, Mieterin einer Wohnung an der Schönower Straße, kippt die letzten Eimer Wasser aus dem überschwemmten Keller auf eine Rasenfläche vor der Tür. Da ist in der August-Bebel-Straße 3 beim Ausschöpfen des Kellers noch lange kein Ende abzusehen. "Schönen Dank! Wir sind wieder abgesoffen!", ruft ein Mann erbost aus.

Am Mittwoch um 19.51 Uhr ging es los. Die Leitstelle NordOst rief die Bernauer Feuerwehr zu ihrem ersten Einsatz an diesem Abend: "Waldsiedlung, Bussardweg, Wassereinbruch nach Regen". 15 Minuten später Einsätze Schlag auf Schlag: Zepernicker Chaussee, Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Eichwerder und dann ein Unfall auf der Zepernicker Chaussee. Ein Pkw war auf der überfluteten Straße umgekippt. In dem Wagen befanden sich mehrere Personen. Sie wurden wenig später von den Feuerwehrleuten befreit. Doch längst hatte die Leitstelle für Bernau Großalarm ausgelöst. Treffpunkt: das Gerätehaus am Angergang. Da stand nahezu die gesamte Innenstadt bereits unter Wasser.

"Die blanke Katastrophe", kommentierte Bürgermeister André Stahl das Geschehen. "Einen solchen Starkregen hat es in Bernau noch nicht gegeben", stellte er fest. Fast alle großen Zufahrtsstraßen wie Weißenseer, Oranienburger und Breitscheidstraße sowie das Gelände rund um den Bahnhof Bernau waren überschwemmt. Nichts ging mehr auf der Zepernicker Chaussee und an der August-Bebel-Straße in Höhe Waschspüle. "Wir haben praktisch in der gesamten Innenstadt Wassereinbruch – und das alles innerhalb von 20 Minuten", bemerkte das Stadtoberhaupt kopfschüttelnd.

Trockene Böden als Ursache

Stahl sieht den Grund für die überschwemmte Stadt in einer Verkettung extrem unglücklicher Umstände. "Die Böden sind knochen-trocken. Kein Tropfen Wasser ist da versickert", erklärte er. Statt dessen habe das Regenwasser als Fließgewässer an der Oberfläche Besitz von der Stadt ergriffen. "Leitungen, Teiche und das Regenwasserrückhaltebecken konnten die Wassermengen objektiv nicht bewältigen", steht für den Bürgermeister fest.

Für Donnerstagmorgen kündigte André Stahl eine Bestandsaufnahme der Sachschäden in der Stadt an.