Früh auf der Verliererstraße

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Partie hätte kaum schlechter beginnen können für die Gastgeber: Zum Regen, der kurz vor dem Anpfiff eingesetzt hatte, kam die kalte Dusche durch den frühen Gegentreffer von Abu Bakarr Kargbo. Es war bereits das dritte Saisontor im zweiten Spiel für den 26-jährigen BAK-Angreifer. Pierre Merkel hatte Vorbereitet, Kapitän Shawn Kauter per Kopf verlängert.

Dabei hatte der FSV Union engagiert begonnen, Trainer Matthias Maucksch mit einer ziemlich offensiven ausgerichteten Aufstellung überrascht. Aber das lähmte die Domstädter sichtlich, während die berliner die Partie mit der Führung im Rücken schnell in den Griff bekamen. Erst recht, als Kauter nach einer Ecke von Yusuf Coban frei zum Kopfball kam und zum 0:2 einnickte.

Als der Regen nachließ, fanden die Fürstenwalder besser ins Spiel, leisteten sich aber viele einfache Ballverluste. Die beste Möglichkeit zum nächsten Tor hatte wieder Kargbo, wurde jedoch von Patrick Brendel gerade noch abgeblockt (28.). Der 31-jährige Abwehrspieler, vom BFC Dynamo gekommen, war auf der anderen Seite nach einem Freistoß von Tim Häußler mit dem Kopf zur Stelle, verfehlte allerdings das Ziel (36.). Für die letzte spektakuläre Szene vor der Pause sorgte Union-Schlussmann David Richter, der mit dem Kopf außerhalb des Strafraums klärte – allerdings wurde die Aktion wegen eines vorangegangenen Foulspiels eh abgepfiffen.

Nach dem Seitenwechsel und einer energischen Maucksch-Ansprache in der Kabine wurden die Gastgeber noch aktiver, machten sich mit vielen Fehlabspielen das Leben aber selbst schwer. Dennoch erarbeitete sich die einheimische Mannschaft vor recht ordentlich gefüllten Rängen auf der Stadion-Baustelle einige Möglichkeiten, an deren Ende meist Nils Stettin stand. Dem Blondschopf sollte am Mittwoch jedoch ein Tor versagt bleiben.

Von den Berlinern kam überraschend wenig. Selbst nach der Ampelkarte gegen Peter Köster, mit der sich Schiedsrichter Tim Kohnert noch mehr als mit einigen strittigen Entscheidungen zuvor den Unmut der einheimischen Fans zuzog, waren Gastgeber auf dem Weg nach vorn. Mit dem Ehrentreffer belohnen konnten sie sich aber nicht, weil die Versuche von Kapitän Ingo Wunderlich (81.) und des eingewechselten Paul Maurer (87.) das Ziel verfehlten.

Routinier Wunderlich stellte nach dem Abpfiff sachlich fest: "Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, und es ist natürlich schwer, einem so frühen Rückstand hinterherzulaufen. Insgesamt war es sicher keine schlechte Leistung, aber wenn mein Tore schießt ..." Wenig später öffnete der Himmel seine Schleusen, ging ein regelrechtes Unwetter über der Bonava-Arena nieder.

Zum Abschluss der Englischen Woche steht am Sonnabend das zweite Auswärtsspiel der Saison an: Ab 13.30 Uhr gibt es für Trainer Maucksch, Brendel und Kemal Atici im Berliner Jahn-Sportpark ein Wiedersehen mit dem BFC Dynamo, der am Mittwoch mit dem 1:0 in Bischofswerda bereits seinen zweiten Sieg landete.