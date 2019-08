"Noch nicht genug Tempo drin"

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Vorsitzende der "Bürgerinitiative zur Rettung des Straussees" Frank Weber zieht ein halbes Jahr nach Vereinsgründung eine positive Bilanz. "Wir haben inzwischen 210 Mitglieder und ein Vielfaches an Sympathisanten, die Zustimmung ist riesengroß. Darauf sind wir stolz", sagt Weber. Es gebe vieles, was erreicht wurde – gerade im Hinblick auf das Thema Transparenz.

Dazu zählt Weber beispielsweise die Information des Landesamtes für Umwelt (LfU) an die BI, dass die Entnahmemenge an Grundwasser aus der Wasserfassung Bötzsee mit der Inbetriebnahme des neuen Wasserwerks Spitzmühle seit 2014 erheblich gestiegen sei. War die genehmigte Höchstgrenze der Entnahmemenge von 9000 Kubikmeter täglich und jährlich 3 285 000 Kubikmeter bis zum Jahr 2013 zu etwa 50 Prozent ausgelastet, sei sie ab 2014 auf knapp 100 Prozent gestiegen. In den Jahren 2017 und 2018 sei sie mit 130 000 und 324 000 Kubikmeter sogar überschritten worden. Während die BI einen direkten Zusammenhang zwischen dem sinkenden Strausseepegel und der Inbetriebnahme des Wasserwerkes sieht, sagen sowohl der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) als auch das LfU, dass es dafür keine Erkenntnisse gibt. Beide verweisen auf das rechtsgültige Nutzungsrecht zur Förderung von Grundwasser mit der oben genannten Höchstgrenze, das der WSE seit 1976 für die zum Wasserwerk Spitzmühle gehörende Wasserfassung habe.

BI plant eigenes Gutachten

"Wir haben hier eine andere Rechtsauffassung und werden hierzu durch eine namhafte Uni auch ein Rechtsgutachten beauftragen", sagt Frank Weber. Denn der Genehmigung stehe die im Jahr 2000 erlassene EG-Wasserrahmenrichtlinie entgegen. Demnach dürfe die entnommene Wassermenge in keinem Fall die Grundwasserneubildung überschreiten, um einen "guten mengenmäßigen Zustand" des Grundwassers zu gewährleisten. Die BI bezweifelt, dass sich der WSE an diese Vorgabe hält.

Kritisch sieht Weber, dass angesichts vieler historischer Tiefpunkte "noch nicht genug Tempo von den anderen Beteiligten in der Sache drin ist. Der Strausseepegel ist im Vergleich zum Vorjahr um 40 Zentimeter gesunken, das Freibad hat erstmals nicht öffnen können", sagt Weber. "Während bei der Bevölkerung das Bewusstsein angekommen ist, dass dringend etwas passieren muss, ist das bei den Behörden und politischen Entscheidungsträgern noch nicht passiert." Politik sei mitunter "ein sehr nebulöses Geschäft. Vor der Wahl haben sich fast alle Fraktionen mit uns in Verbindung gesetzt, und versucht, das Thema Straussee für sich zu nutzen. Nach der Wahl ist der Kontakt bis auf eine Fraktion gänzlich ausgeblieben. Das ist schon enttäuschend." Die einzige Fraktion, mit der man nach wie vor in Kontakt stehe, die sich auch von selbst melde, sei die UfW/Pro Strausberg. Er hoffe daher sehr, dass der von einigen Fraktionen in Aussicht gestellte regelmäßig tagende Sonderausschuss zum Thema Straussee auf der Stadtverordnetenversammlung am 29. August beschlossen werde, um den Informationsaustausch zu verbessern.