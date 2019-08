Loch für den Aufzug ins "Restaurant"

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Während der dreiwöchigen Schließzeit der evangelischen Kita seit dem 8. Juli hat sich bei den "Kirchenmäusen" etwas getan: Die Arbeiten zum Ausbau der einstigen Garage auf dem Hof zum Bewegungsraum sind voran gekommen. Baubeginn war im März. Doch die Arbeiten ruhten längere Zeit. Das Häuschen steht unter Denkmalschutz. Denn bei der Garage, die früher ein Stall war, handelt es sich um die älteste Bausubstanz auf dem einstigen Pfarrhof. Die alte Substanz muss deshalb erhalten werden.

Nach dem teilweisen Rückbau sollen ein großer Turn- und Mehrzweckraum mit Sanitärzelle sowie ein Raum für den Hausmeister und einer für die separate Holzheizung entstehen.

Refugium für die Großen

Vom geplanten zweiten Bauabschnitt kündet jetzt ein Loch in der Decke im Flur des Kita-Hauses. Dort soll in Kürze ein Essenaufzug eingebaut werden. Denn das leer stehende Dachgeschoss der Kita, in dem einst der Lebuser Pfarrer Christian Sucker und seine Frau und später die syrische Familie Henjad gewohnt haben, wird ausgebaut. Die Räume unterm Dach sollen das Refugium für "die Großen", die 4- bis 6-jährigen "Kirchenmäuse" werden.

Die große ehemalige Wohnküche wird zum "Kinder-Restaurant", in dem gemeinsam gekocht, gebacken und gegessen wird. Das "Kinder-Restaurant" soll das Herz der neuen Gruppen- und Themenräume werden. Über den Essenaufzug können die Lebensmittel und Gerichte transportiert werden. Der nötige zweite Fluchtweg soll zugleich regulärer Übergang zum Spielplatz werden, der am Hang hinter der Kita angelegt worden ist.

Ziel der umfangreichen Baumaßnahmen ist die Erweiterung der Kapazität von jetzt 28 auf 50 Plätze. Bauherr ist die Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus. Sie investiert rund 300 000 Euro in den Kita-Ausbau. Das Land steuert rund 176 000 Euro Fördermittel bei.