Der Baumpflanzer von Ziltendorf

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Als es kürzlich so heiß war, tourte dreimal die Woche der 90-jährige Wilmar Reiher – ausgestattet mit drei Wasserflaschen – auf seinem elektrischen Seniorenmobil die Müllroser Straße in Ziltendorf entlang. Er fuhr zu seinen Zöglingen – ausgewachsenen Stieleichen, Berg- und Traubenahorn-Bäumen, Eichen, Kastanienbäumen und Ulmen. Diese verschiedensten Baumarten hatte er vor etwa 18 Jahren als Jungpflanzen am Straßenrand gesetzt oder – etwas weiter versetzt nach hinten – im Grünbereich angepflanzt.

Gärtner von Zeit zu Zeit

Der gebrechliche Senior zählt zu den "Baumpflanzern von Ziltendorf", einigen wenigen engagierten Bürgern, die sich an der Natur erfreuen und von Zeit zu Zeit als Garten- und Landschaftsbauer in der Gemeinde aktiv werden.

Der gebürtige Sachse aus Mutzscheroda (heute ein Ortsteil der Gemeinde Wechselburg im Landkreis Mittelsachsen) war in den 1950er-Jahren nach Ziltendorf gekommen und hatte dort seine Ehefrau kennengelernt. Als gelernter Zimmermann baute er unter anderem an den Gleisanlagen im EKO und von September 1952 bis Mai 1953 an neuen Gleisen auf dem Werksbahnhof Ziltendorf mit. "Der hatte damals noch 20 Gleise", erinnert er sich. "Wir haben viel mit der Hand geschachtet und waren im ,Gasthof zur Eisenbahn‘ untergebracht." Von 1952 bis 1958 arbeitete er im Bau- und Montagekombinat Ost, baute beispielsweise an einer neuen Kalkmehlanlage oder an einem neuen Turbinenhaus im EKO mit.

Als seine Ehefrau im Jahr 1992 starb, entwickelte sich Wilmar Reiher hin zu einem "leisen Grünen". Im Gedenken an seine Ehefrau pflanzte er schon damals auf seinem Grundstück an der Müllroser Straße eine Sommerlinde, die heute stattlich in der Höhe anzusehen ist.

Er beließ es nicht mit Anpflanzungen in seiner Wohnstraße, in der er zuletzt vor zwei Jahren eine Roteiche pflanzte. Auch auf dem Friedhof an der Bahnhofstraße und in der Lindenstraße hat er sich mit jungen Bäumen "verewigt". Wilmar Reiher kann sich dabei der Unterstützung des Ziltendorfer Bürgermeisters sicher sein. "Ich bin wirklich froh, dass es ,Ureinwohner‘ wie Herrn Reiher in unserem Dorf gibt, die in Eigeninitiative selbstlos Hand anlegen", sagt Gemeindevorstand Danny Langhagel.