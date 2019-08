Weiterhin gestörte Telefonverbindungen am OSZ

RA

Neuruppin Im Bereich des Neuruppiner Oberstufenzentrums in der Alt Ruppiner Allee ist die Telefonanlage weiterhin gestört (wir berichteten). Dadurch sind das OSZ (osz-opr@t-online.de), die Kreisvolkshochschule und das Kreismedienzentrum (volkshochschule@opr.de) sowie das Regionale Grundbildungszentrum (grundbildungszentrum@opr.de) telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Es wird empfohlen, die Einrichtungen per Mail zu kontaktieren. Betroffen ist ebenfalls die Kita "Alleemäuse", die über die Mobilnummer 01522 1832754 erreichbar ist. Grund für die Störung seien laut Landkreissprecher Alexander von Ulenietzki technische Probleme im Zuge der Umstellung der Telefonanlage im OSZ auf "Voice Over IP" (digitale Telefonie). In diesem Zusammenhang muss jetzt ein Router ausgetauscht werden, der nach Angaben der Telekom voraussichtlich Mitte kommender Woche geliefert und eingerichtet werden soll