Geologin will junge Leute für Naturwissenschaft begeistern

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommt gern wieder", verabschiedet Lisa Sieg die Gruppe nach gut zwei Stunden, nachdem sie die letzten Fragen beantwortet hat und Klarheit über die vom Sammelplatz mitgebrachten steinernen Brocken herrscht. Sie weist noch auf die Bewertungsbögen hin, auf denen die Gäste ihre Meinung über ihre vorherige Tour mit theoretischer Einweisung, Suche auf dem Sammelplatz, Waschen, Erkennen und Zeichnen der Fundstücke kundtun können. "So fängt Wissenschaft an. Erstmal beschreiben sowie Aussehen und Besonderheiten dokumentieren. Im Zeitalter des Handys macht ja jeder Fotos, aber kaum einer schaut sich das wieder an", sagt sie.

Das zum Ferienprogramm gehörende Angebot "Fossilien sammeln und bestimmen" gehört zum Aufgabenspektrum der 26-Jährigen, die ursprünglich aus Belzig südwestlich von Berlin stammt. Nach dem Abitur hatte sie zunächst Geowissenschaften in Potsdam studiert und den Bachelorabschluss erworben, im Anschluss den Master in Mineralogie nachgezogen. Erste Berufserfahrungen sammelte sie dann in Freiberg, einem Bergbauzentrum des Ostens, im sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie. Nach gut zwei Jahren zog es sie allerdings zurück in heimatliche Gefilde, so dass sie sich nach Stellen in Berlin und Brandenburg umschaute. Dabei stieß sie auf das Rüdersdorfer Angebot. "Den Museumspark kannte ich aus der Unizeit, von einigen Exkursionen", berichtet sie. Schließlich handele es sich bei dem Rüdersdorfer Kalksteinvorkommen um einen ganz besonderen Aufschluss.

Am 1. Juni hat sie ihre neue Stelle angetreten, ist bei der Museums und Kultur GmbH für die fachliche Leitung all dessen verantwortlich, was mit ihrem Abschluss zu tun hat. Zum Beispiel für die Betreuung von Ausstellungen im Torellhaus, dem Haus der Steine. Darüber hinaus für die Zusammenarbeit mit anderen, die Ausstellungen vorbereiten oder Fachthemen recherchieren. Lisa Sieg bereitet zudem das Informationsmaterial auf, unter anderem für die Info-Terminals im Park. Zu jenem im Kassenhaus war zum Bergfest ein weiteres im Haus der Steine hinzugekommen. Und sie betreut die App, in der Besucher bei eigenen Touren Wissenswertes zu den Sehenswürdigkeiten auf dem Gelände erfahren, derzeit an acht Punkten. Im Kontakt mit Besuchern wolle sie ein Gefühl dafür bekommen, was die Leute interessiert, ergänzt die Geologin. Geplant seien zusätzliche Bilder und Videos sowie Interviews, verrät Diana Peter von der GmbH.

Natürlich obliegen Lisa Sieg die geologischen Führungen im Museumspark. Um die bekannter zu machen, wolle sie die Kontakte zu Schulen und Firmen vertiefen. Natürlich auch die Verbindungen zum geologischen und zum Bergbauverein. Denn bei deren Mitgliedern gebe es noch reichlich Informationen, Material und Hintergründe. "Wer im Tagebau gearbeitet hat, kennt sich natürlich bestens aus", ist ihr bewusst.

Was Schulen angeht, wolle sie direkte Kontakte bis nach Mecklenburg und Sachsen aufbauen, denn auch da sei Rüdersdorf bekannt. Insbesondere das Thema Klassenfahrten könne ausgebaut werden, denn im Park und der Umgebung gebe es reichlich Möglichkeiten. Selbst eine passende Unterkunft sei mit der Jugendherberge vorhanden. Auch andere Angebote wie Aktivwerkstatt oder Lernen an Stationen könnten ausgebaut werden. Oder Kindergeburtstage. Da könne man gut und gerne den ganzen Tag füllen.

Ganz unterschiedliche Gäste

Nicht zuletzt ist sie der erste Ansprechpartner für die Gästeführer. Sei es für Organisatorisches, wenn zum Beispiel etwas Kaputtes auffalle, aber selbstredend auch in fachlichen Fragen. Es komme ja ganz unterschiedliche Klientel nach Rüdersdorf. Eben auch Universitäten, wie sie aus eigener Erfahrung weiß. "Die Dozenten muss man händeln können", sagt sie. Wenn die Fragen indes zu speziell seien, scheue sie sich auch nicht, erst selbst zu recherchieren und Antworten nachzureichen. "Keiner weiß alles."

Etwa 30 Prozent der Tätigkeit sei Schreibtischarbeit, schätzt sie nach den ersten Wochen ein. Besonders am Herzen liege ihr die Arbeit mit den Kindern. "Da kommen ganz viele Fragen. Hier kann man junge Leute für Naturwissenschaft begeistern. Im Schulinhalt spielt Geologie ja kaum eine Rolle", sagt sie. "Wenn ich in die Forschung gewollt hätte, hätte ich mir etwas anderes gesucht."