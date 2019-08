30 Arbeitsplätze geschaffen

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Im März 2009 eröffnete die Vivatas Eberswalde in Angermünde ihre erste Dienststelle. Jetzt, gut zehn Jahre später, ist der Pflegedienst Vivatas in der Stadt mit mehreren Bereichen etabliert und hat sein Leistungsangebot erweitert. 30 Arbeitsplätze wurden bisher geschaffen. Am 15. August wird das Jubiläum am Mündesee gefeiert.

Zweimal die Woche Beratung

In einem Büro im Grundmühlenweg 17 fing vor zehn Jahren alles an. Hier konnten Angermünder vorerst zweimal in der Woche ihre Fragen rund um die Pflege und soziale Dienste loswerden. Eine Fachkraft und eine Pflegekraft fanden hier einen Job. Drei Jahre später zog die Vivatas in die ehemalige Poliklinik um und vergrößerte sich damit auch. Doch da sich die Hoffnung auf eine Kooperation mit den Ärzten in der Nachbarschaft nicht erfüllte, erfolgte der nächste Umzug 2015 in die Rosenstraße 5.

Zur ambulanten Betreuung der Kunden kam ein neues Projekt: das gemeinsame Wohnen. Das jahrelang als Bauruine leerstehende Fachwerkhaus am Markt wurde fertig saniert. 2016 zogen zwei Wohngemeinschaften ein.

Zimmer im "Marktquartier", wie das Haus in einer öffentlichen Umfrage benannt wurde, sind heiß begehrt, berichtet die Pflegedienstleiterin Jessica Scharrlach. "Wir haben viele Anfragen. Diese selbstbestimmte Wohnform im Alter ist beliebt und schöner als die stationäre Pflege", sagt sie. Der Bedarf in Angermünde und Umgebung steigt. "Deshalb sollte man sich rechtzeitig Gedanken machen, wie man im Alter wohnen möchte, und anmelden, auch wenn man noch nicht einziehen möchte", empfiehlt sie.

Da auch der Bedarf an Unterstützung und Dienstleistungen im Haushalt größer wurde, gründete die Vivatas 2015 die Vivatas plus. Drei Mitarbeiterinnen kümmerten sich um die grundlegende Betreuung, übernahmen Arztfahrten und Einkäufe sowie Arbeiten im Haushalt wie Fensterputzen. Sie begleiteten auch ältere Leute auf Spaziergängen. Heute hat die Vivatas plus fünf Mitarbeiterinnen und mit Eberswalde, Joachimsthal und Schwedt insgesamt 25, die sich um rund 100 Kunden kümmern.

Erneuter Umzug geplant

Die Entwicklung geht weiter. Am 1. Oktober stehen gleich zwei wichtige Schritte bevor. Die Vivatas GmbH und Vivatas plus eröffnen einen Standort in Prenzlau. Zudem steht ein erneuter Umzug in Angermünde an – und zwar in die ehemalige Filiale des Sanitätshauses Fuchs in der Berliner Straße. Außerdem denkt man bei dem Pflegedienst über das Angebot einer Tagespflege in der Stadt nach.

"Die Nachfrage ist riesig. Und es gibt jetzt Optionen. Vielleicht könnte man gemeinsam mit Schwedt etwas machen", blickt die Pflegedienstleiterin des ambulanten Dienstes in die Zukunft.

In zwei Wochen wird aber erst einmal das zehnjährige Bestehen beim Café Seeblick am Mündesee gefeiert. Alle Kunden sind mit ihren Angehörigen zum Sektempfang eingeladen – es gibt Tanzvorführungen, eine Tombola sowie einen Maltisch und eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher. Auch für das leibliche Wohl und Musik ist gesorgt.

Natürlich ist auch die Belegschaft der Vivatas mit dabei. Ihren Mitarbeitern sagt Jessica Scharrlach herzlichen Dank für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Für sie gibt es im Anschluss an den Festempfang noch eine Mitarbeiterparty mit Pizza und kühlen Getränken. Nach zehn Jahren sind aus zwei neuen Arbeitsplätzen 30 geworden und alle Mitstreiter der ersten Jahre sind auch noch heute mit dabei.