Heimatverein feiert zwei Jahrzehnte

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Heimatverein begeht in diesem Sommer sein 20-jähriges Bestehen. Das wollen die Mitglieder bei einer Jubiläumsveranstaltung am 10. August auf dem Gutshof in der Ernst-Thälmann-Straße 30 in Fredersdorf-Süd mit den Einwohnern der Gemeinde feiern. Man wolle mit Fredersdorf-Vogelsdorfern, Freunden aus den benachbarten Gemeinden und allen Neugierigen auf eine erfolgreiche Entwicklung anstoßen und neue Ideen entwickeln, hieß es.

Nach einer Feierstunde für geladene Gäste wird 15 Uhr die Gutshof-Glocke das Jubiläumsfest einläuten. Es steht unter dem Motto "Ein Fest der Vereine". Gut ein Dutzend Fredersdorfer und Vogelsdorfer Vereine werden sich präsentieren, unter anderem die Mal- und Zeichengruppe Art, die ihre Bilder ausstellen wird. Sportgruppen wie die ebenfalls seit 20 Jahren aktive und mit mehreren Titeln dekorierte Einradtruppe oder Kinder des Tanzsportvereins werden Proben ihres Könnens zeigen, die Radkünstler um 15.30 und 16.30 Uhr, die Tänzerinnen jeweils zur vollen Stunde um 16 und 17 Uhr. Taubenzüchter wollen mehrmals einige ihrer Vögel aufsteigen lassen, Imkerverein und andere Eindrücke ihrer Arbeit präsentieren. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Ausstellung zu Vereinen

Es wird außerdem eine Ausstellung mit historischen Bildern zur Entwicklung der Vereinsarbeit in der Gemeinde geben, die Heimatvereins-Ehrenmitglied Hans Keller zusammengestellt hat. Gezeigt werden einmal mehr die Modelle der beiden alten Dörfer Fredersdorf und Vogelsdorf. Überdies ist eine Ausstellung angekündigt, in der auf Schautafeln die Geschichte von den Anfängen der Dörfer bis ca. 1870 dargestellt wird.

Die Arbeit des Jubiläumsvereins zur Vermittlung der Ortsgeschichte kann man anhand einer Schriftenreihe nachvollziehen, deren 31. Heft in diesem Jahr erschienen ist. Das neueste Heft über das älteste Haus in Fredersdorf ist gerade rechtzeitig zum Jubiläum fertig geworden.