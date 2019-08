Softeis aus der DDR-Maschine "Ilka"

Frank Groneberg

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Eigentlich müsste die Überschrift über diesem Beitrag ja lauten: Die "Ilkas" machen das beste Softeis. Denn im Eiscafé Sommer in Brieskow-Finkenheerd zaubern nicht nur eine, sondern zwei der beinahe unverwüstlichen Maschinen aus DDR-Produktion, die unter dem Namen "Ilka" bekannt sind, täglich aufs Neue leckeres Softeis. Ein Eis, das noch "genauso schmeckt wie früher", wie die Kunden in dem Café, das schon vor 1990 Eisliebhaber aus der gesamten Oderregion anzog, immer wieder bestätigen.

Zwei Geräte zum Ausschlachten

Aber auch das mit den zwei "Ilkas" wäre nur die halbe Wahrheit. Denn: "Wir haben sogar vier dieser Maschinen", verrät Sigrun Sommer, Inhaberin des Eiscafés. Die Geräte Nummer 3 und 4 seien zwar nicht mehr funktionstüchtig, als Ersatzteilspender aber mindestens genauso wichtig wie jene beiden "Ilkas", die täglich in Betrieb sind. "Die Ersatzteilspender sind unsere originalen Geräte, die wir uns in den 1980er-Jahren gekauft hatten", erzählt Ehemann Michael Sommer. Irgendwann in den 1990er-Jahren hätten sie diese ersetzt durch jene zwei regenerierte "Ilkas", die bis heute ihren Dienst tun. "Das Gute an dieser alten Technik ist ja: Ich kann vieles allein reparieren."

Genau 32 Kilogramm Softeis kann jede der beiden "Ilkas" pro Stunde produzieren. So steht es in der originalen Bedienungsanweisung, die von Michael Sommer gut gehütet wird. Das typische laute Brummen der Motoren wird manch einer, der sich an seine Kindheit erinnert, vielleicht vermissen. Bei den Eisfreezern EF OT 32.2/01 – so die korrekte Typenbezeichnung – handelt es sich nämlich um Tischgeräte. Die sind nur halb so hoch wie die Standgeräte und werden von externen Motoren versorgt. Im Eiscafé Sommer befinden sich die beiden Motoren im Keller.

Die beiden Motoren sind noch die ersten "Ilka"-Motoren aus den frühen 1980er-Jahren. Die regenerierten Eismaschinen hat Familie Sommer im thüringischen Nordhausen gekauft – bei der kleinen Firma Gelo-Rent Eistechnik. Deren Inhaber Klaus Menge hat einst selbst beim Hersteller der Maschinen im Nachbarort Niedersachswerfen gearbeitet und sich nach dem Aus des Herstellerwerks selbstständig gemacht mit der Überholung und der Reparatur der "Ilkas". Die Firma sei "der letzte Servicebetrieb für diese Geräte", sagt Michael Sommer.

Die Softeismaschinen sind von 1962 bis 1992 in Niedersachswerfen hergestellt worden, beim dortigen VEB Kältetechnik. Der Betrieb gehörte zum Kombinat Ilka, das Kürzel steht für "Integriertes System Luft- und Kältetechnischer Anlagen". Wegen des Kombinatsnamens werden die Maschinen – 30 000 Stück wurden produziert – einfach "Ilka" genannt. Exportiert wurden sie vor allem nach Osteuropa: Der Betrieb war einziger Hersteller von Softeismaschinen im Ostblock.

Michael Sommer schätzt die "Ilkas" wegen ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Robustheit. "Wir machen zum Beispiel Brombeereis aus einem Grundstoff, der aus getrockneten Früchten hergestellt wird", erklärt er. "Das Pulver enthält auch die kleinen Körner der Früchte. In neueren Maschinen würden die Körnchen ganz schnell die Pumpe verstopfen – unsere ,Ilkas‘ aber können diese problemlos verarbeiten."

Eispulver kommt aus Sachsen

Das Eispulver bezieht das Ehepaar Sommer von einem altbekannten Hersteller: von der Anona GmbH in Colditz (Sachsen). Zwei Sorten Softeis gibt es in Brieskow-Finkenheerd täglich ab 12 Uhr zu kaufen. "Schoko-Vanille haben wir immer, danach wird immer gefragt", sagt Sigrun Sommer. "Das Fruchteis in der zweiten Maschine wechseln wir täglich." Nur mit Anona-Pulver und Wasser sei es aber nicht getan: "Wir geben noch eigene Zutaten dazu, die verraten wir aber nicht."

Fast täglich würden sie auf die "Ilkas" angesprochen, erzählt Michael Sommer. "Es gibt viele Kunden, die freuen sich, wenn sie sie erkennen. Und dann fragen sie: Laufen die denn noch? Habt ihr noch Ersatzteile?" Und seine Frau kann am Eiswunsch gar die Herkunft festmachen: "Wer im Osten aufgewachsen ist, kauft eher Softeis. Und wer von weiter her kommt, nimmt lieber Kugeleis."