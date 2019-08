Beata Schulz leitet Zehdenicker Bibliothek

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadtbibliothek Zehdenick hat nach langer Suche eine neue Leiterin. Die Neu-Granseerin Beata Schulz hat die Aufgabe am 1. Juni übernommen. Die Stelle war mehr als zwei Jahre vakant, weil Astrid Krüger die Leitung nach nur wenigen Jahren wieder aufgegeben hatte.

Erst im November 2018 war Beata Schulz mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter von Berlin nach Gransee umgezogen. Die zunächst als Medienberaterin und Marketingsexpertin selbstständig tätige, gebürtige Polin hat in diesem Jahr ihren Bachelor an der Humboldt-Universität als Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerin gemacht, nachdem sie ihr Studium wegen der Elternzeit unterbrochen hatte. Während des Studiums hatte sie in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz praktische Erfahrungen sammeln können.

Die 42-Jährige will zusammen mit ihren Kolleginnen Monika Nehrenberg und Mirjam Naffin die Bibliothek für eine breitere Leserschaft interessanter machen. Dabei hat sie vor allem Jugendliche im Blick, aber auch Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen. Im vergangenen Jahr zählte die Stadtbibliothek rund 13 000 Besucher, also fast genauso viele wie die Stadt Einwohner hat. Vor allem aber jugendliche Leser fehlen der Bibliothek, und die will Beata Schulz mit attraktiven Angeboten gewinnen. Sehr zu pass kommt ihr dabei, dass die Bibliothek in den nächsten ein, zwei Jahren zusätzliche Räume bekommen wird. Durch die anstehenden Umbaumaßnahmen in der Stadtverwaltung werden die vom Archiv genutzten Räume Teil der größeren Bibliothek. Auch das Interieur soll aufgepeppt werden. Zurzeit wird der Eingang verlegt.