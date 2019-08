Mit Technik an der frischen Luft

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Heute beginnt das neue Lehr- und Ausbildungsjahr. In der ganzen Uckermark sind ungefähr 200 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Die Agentur für Arbeit hat deshalb in den vergangenen Tagen Last-Minute-Lehrstellenaktionen organisiert. Es gibt ein differenziertes Bild, wie Betriebe und Bewerber zusammenfinden.

Der Grüne Flor hat sich, ganz klassisch, selbst gekümmert. Der Betrieb bildet Garten- und Landschaftsbauer aus. Während es in Berlin und Brandenburg noch über 20 freie Ausbildungsplätze in diesem Beruf gibt, stellt der Grüne Flor heute zwei neue Azubis ein.

"Das entspricht unserem Bedarf", erklärt Geschäftsführer Volker Schmidt-Roy. "Sie kommen aus der Schwedter Dreiklang Oberschule und aus der Ehm Welk-Oberschule Angermünde. Beide Schulen führen das Praxislernen durch. Dabei kommen Schüler in regelmäßigen Abständen zu uns und verbringen einen ganzen Tag in der Firma."

Es sei immer eng mit neuen Azubis. Aber wohl auf diese Weise habe er Schüler für eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau gewinnen können, sagt Volker Schmidt-Roy. "Manchmal melden sich auch mangelhaft begabte Schüler bei uns. Wir nehmen aber nur diejenigen, die geeignet sind. In Mathe und Bio sollte mindestens eine 3 stehen und auch Interesse für die Natur sollte vorhanden sein."

Der Grüne Flor hat 35 Mitarbeiter. Für die Geschäftsleitung ist es schwer, den Generationswechsel fließend zu gestalten. "Wir leben mit dem Fluch, dass junge Leute nur am Computer sitzen wollen", bemängelt Volker Schmidt-Roy. "Junge Leute können sich eine praktische Arbeit nicht mehr vorstellen. Wir müssen vermitteln, dass Gärtner ein erstrebenswerter Beruf ist."

Für den 22-jährigen Sebastian Fritsch ist Gärtner genau sein Ding. Er hat 2017 ausgelernt und wusste, was ihn erwartet. Seine Mutter ist auch Gärtnerin. "Dieser Beruf hat eine kreative Seite. Er ist sehr vielfältig und man ist oft an der frischen Luft. Außerdem sehe ich am Ende des Tages das Ergebnis meiner Arbeit", sagt er. Gerade war er am Zufahrtsbau der Schwedter Kita Kinderwelt beteiligt. Vor Kurzem ist er mit Kollegen auf der Landesgartenschau in Wittstock gewesen. Sie haben dort innerhalb von zwei Tagen einen speziellen Garten angelegt, der jetzt noch viele Wochen besichtigt werden kann.

Goldener Boden im Handwerk

Volker Schmidt-Roy sieht es als wichtig an, dass handwerkliche Berufe in der gesellschaftlichen Wahrnehmung einen höheren Stellenwert bekommen. "Handwerk hat für mich immer noch goldenen Boden – finanziell aber auch vom Respekt her."

In der Schwedter Wohnungsbaugenossenschaft beginnt am heutigen 1. August ein Auszubildender seine Lehre zum Immobilienkaufmann. Sage und schreibe 38 Bewerber wollten diesen Ausbildungsplatz haben. Um den am meisten Geeigneten zu finden, hat es einen Einstellungstest gegeben. Die Wobag-Chefs schauten dabei vor allem auf gute Mathe- und Deutsch-Noten und überprüften Kontaktfreudigkeit sowie technisches Verständnis der Bewerber. "Der Fachkräftemangel kommt erst langsam bei uns an. Dennoch ist der Generationswechsel bei der Wobag in vollem Gange", sagt Vorstand Matthias Stammert.