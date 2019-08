Baumpaten fürs Kantquartier gefunden

MOZ

Eberswalde (MOZ) Der Hausgarten im Kantquartier ist noch recht jung und die Bäume, Obststräucher, Gräser, Rosen und Lavendel sind nur langsam am Wachsen. Die Hitze macht allen zu schaffen: Mensch, Tier und nicht zuletzt eben den Pflanzen und jungen Bäumen. Stadtweit über Wochen alle Quartiere ausreichend zu wässern, sei schlichtweg unmöglich, sagt Doreen Boden, Prokuristin und Pressesprecherin des kommunalen Wohnungsunternehmens WHG.

"Es freut uns daher umso mehr, dass sich nun zwei Baumpaten um die Apfelbäume im Hausgarten kümmern werden." Das Ehepaar Grünler sei von Anfang an im Kantquartier zuhause und habe sich schon vor seinen Umzug von Berlin nach Eberswalde um das Wässern von Bäumen gekümmert, so Boden.

Ein Herz für Sträucher und Co.

Die WHG unterstützt die Baumpaten und hat die technischen Voraussetzungen geschaffen. Eimer, Gießkanne und Bewässerungsschlauch wurden zur Verfügung gestellt. Hilfe soll schließlich nicht beschwerlich sein.

"Mit dieser Baumpatenschaft wollen wir erneut ein Zeichen setzen und hoffen, dass weitere Bürger beherzt zur Gießkanne greifen und Pflanzen vor der Tür gießen." Bisher habe die WHG zwei Baumpaten in Westend für eine schwedische Mehlbeere gewonnen. Und in Finow gebe es seit Jahren eine kleine, aber sehr engagierte Gruppe von Mietern, die in der Ring- und in der Eberswalder Straße ganz selbstverständlich bei Trockenheit die Bäume und Sträucher mit Wasser versorgen. "Natur- und Klimaschutz geht uns alle an. Im Kleinen wie im Großen", betont sie.

Nachbarn könnten sich zusammentun, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam dazu beitragen "dass unsere Obstbäume, Hofbäume, Stadtbäume einen Helfer in der Trockenheit haben", hofft Doreen Boden, dass die positiven Beispiele Schule machen. Gleichzeitig sagt sie Danke, "auch an die Helfer, die als stille Baumpaten im Verborgenen bereits einen Schützling pflegen".