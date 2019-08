ArcelorMittal lädt ein

MOZ

Eisenhüttenstadt ArcelorMittal Eisenhüttenstadt spielt auch beim diesjährigen Stadtfest eine Hauptrolle – nicht nur, was das Sponsoring betrifft.

es wird erneut zahlreiche Aktivitäten geben. In diesem Jahr steht der Auftritt des Unternehmens im Zeichen des 35-jährigen Jubiläums des Stahlwerkes. Im März 1984 wurde im damaligen EKO erstmals Stahl produziert.

Die Besucher im Festzelt in der Lindenallee erwartet eine Ausstellung, die einen Einblick in die Stahlerzeugung gibt. Interessierte können außerdem an einer Busrundfahrt übers Werksgelände mit Ausstieg im Warmwalzwerk teilnehmen. Aufgrund der großen Resonanz in den Vorjahren bietet ArcelorMittal wieder mehrere Rundfahrten an. Ein Ticket kostet 1 Euro und geht als Spende an eine Kindereinrichtung. Tickets gibt es ab dem 23..August, 17 Uhr, im Festzelt. "Familien mit Kindern sollten unbedingt am Familienwettbewerb teilnehmen. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen", wirbt die Veranstaltungsagentur Artecom. Wer mehr über die vielfältigen beruflichen Perspektiven bei ArcelorMittal wissen möchte, sei zudem am Stand des Berufsbildungszentrums richtig. Auch eine Gesprächsrunde mit der Geschäftsführung ist geplant.