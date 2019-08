Kommt Donald Trump in die Nähe von Brandenburg?

Dietrich Schröder

Zagan (MOZ) Im nur 70 Kilometer von der Grenze entfernten Zagan hat die US-Armee eine Panzerbrigade stationiert. Donald Trump will sie angeblich bald besuchen.

Deutschland hat Donald Trump während seiner Amtszeit bisher erst einmal offiziell besucht: Doch selbst seine Reise zum Hamburger G-20-Gipfel vor zwei Jahren war kein Staatsbesuch, sondern der internationalen Konferenz geschuldet.

In Warschau, wo der umstrittene US-Präsident schon vor dem G-20-Gipfel 2017 eine große Rede gehalten hatte, wird er in genau einem Monat erneut erwartet. Anlass für diese Visite ist der 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, sprich des deutschen Überfalls auf Polen am 1. September 1939. Am Dienstag kündigte eine Sprecherin des Weißen Hauses die Reise an. "Die Polen sind ein wunderbares Volk", sagte Trump zur Bestätigung.

Dreitägige Visite in Polen

Aus Warschauer Quellen wurde mit Stolz vermeldet, dass sich der Amerikaner diesmal an drei Tagen – vom 31. August bis zum 2. September – im Weichselland aufhalten will. Für den 2. September sei der Besuch einer amerikanischen Militärbasis geplant.

Obwohl der genaue Ort dieses Ereignisses noch nicht genannt wurde, schlussfolgerten die Medien am Mittwoch, dass es sich nur um das 70 Kilometer von Brandenburg entfernte Zagan handeln kann. Denn dort haben die Amerikaner – infolge der russischen Annexion der Krim und des Kriegs in der Ostukraine – seit 2017 eine Panzerbrigade stationiert. Deren Technik und Personal wird bisher aller neun Monate ausgetauscht, mit Rücksicht auf die Nato-Russland-Grundakte, die eine ständige Stationierung ausschließt. Aktuell ist eine Truppe aus dem US-Bundesstaat Kansas mit ihren rund 200 Panzern und Schützenpanzern, 500 Ketten- und 150 Radfahrzeugen sowie 3500 Soldaten vor Ort.

Im Frühjahr hatte sie eine gemeinsame Übung mit der östlichen Speerspitze der Nato durchgeführt, die in diesem Jahr vorwiegend aus Bundeswehrtruppen gebildet wird. Außerdem war man zu Übungen in Ungarn, Bulgarien und Rumänien. Des weiteren sind im Nordosten Polens noch rund 1000 amerikanische Soldaten vertreten, diese gehören aber einem multinationalen Nato-Korps an.

Statt der Rotation der amerikanischen Brigade erhoffen sich Polens Politiker seit langem eine dauerhafte US-Militärbasis. Polens Staatspräsident Andrzej Duda der bereits öfter bei Donald Trump im Weißen Haus zu Gast war als Angela Merkel, hatte dafür schon vor knapp zwei Jahren den Begriff "Fort Trump" geprägt.

Mit Blick auf die Kosten sind die Amerikaner bei der Erfüllung dieses Wunsches zögerlich. Bei seinem jüngsten Besuch in Washington im Juni hatte Duda jedoch die Zusage erhalten, dass das US-Kontingent um 1000 Soldaten verstärkt werden soll.

Der Chef des Weißen Hauses setzt mit seinen Sympathiebekundungen in Richtung Polen ganz offenkundig auch die deutsche Politik unter Druck. Denn wie bekannt wurde, sollen die 1000 Soldaten ganz einfach aus dem Kontingent der 33 000 US-Soldaten stammen, die derzeit noch in Deutschland stationiert sind.

Zwei Standorte im Gespräch

Für diese Variante spricht auch, dass die Amerikaner das Fort Trump offenkundig in Zagan sehen, während das polnische Verteidigungsministerium eine US-Basis in der Vorkarpatenregion unweit der Grenze zur Ukraine bevorzugen würde. Doch während es sich bei dem niederschlesischen Zagan um einen Militärstandort mit Tradition handelt, in dem schon die Armee des deutschen Kaisers trainierte, müsste der Standort im Südosten Polen erst völlig neu aufgebaut werden. Zagan gilt zudem als "Panzerhauptstadt Polens", weil hier auch eine starke polnische Garnison vorhanden ist. Und sinnigerweise war bis 1990 auch die Sowjet­armee vor Ort.

Der aus der Region stammende Parlamentsabgeordnete von Polens Regierungspartei PiS, Jerzy Materna, spricht jedenfalls schon von einer großen Zukunft, wenn sich die Amerikaner tatsächlich für Zagan entscheiden. "Auch unser Regionalflughafen in Babimost bei Zielona Góra würde dadurch gestärkt", sagt er. Ein Besuch von Donald Trump am 2. September wäre der beste Beleg dafür, dass dieser langgehegte polnische Wunsch Wirklichkeit wird.