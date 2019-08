Sprosse für Sprosse zur Pyramide

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Ein "hoch hinaus" ist im Fall des alten Feldsteinturms am früher einmal existierenden Berliner Tor von Altlandsberg nur relativ zu sehen. Mit 18,2 Metern Gesamthöhe bietet er Betrachtern vom Gang unterhalb der gemauerten Pyramidenspitze aus nicht gerade die imposanteste Aussicht. Damit misst der Berliner Torturm ganze 4,3 Meter weniger als sein "Bruder" Storchenturm am anderen Ende der kleinen Stadt vor den Toren Berlins.

Noch etwas unterscheidet die beiden, im 13./14. Jahrhundert errichteten Türme an den zwei Stadteingängen: Der nach Strausberg Ausgerichtete lässt sich nicht besteigen, dafür aber von Störchen besiedeln und auf Stadtwappen drucken. Den Nestbau auf einem Wagenrad über dem Berliner Torturm dagegen verweigerten die Störche um 1903 herum strikt.

Dem aufstiegswilligen Besucher kommt das zugute, wenngleich er sich zuvor genau erkundigen muss, wann er sich dieses Abenteuer gönnen will. "Offizielle Öffnungszeiten gibt es nicht", erklärt mit Brigitte Hildenbrand die Vorsitzende des Heimatvereins Altlandsberg. Solange Vereinsmitglied Albert Hübner aber sommers an Wochenenden sporadisch seinen Stuhl neben die schwere Holztür setzt, die Klingelbüchse für den "Kletter-Euro" im Eingang deponiert und die transportable Balkenstufe zum besseren Erklimmen des hohen Eintritts platziert, darf auf eigene Gefahr der uralte Wachturm erstürmt werden.

Einfach macht er es dem neugierigen Publikum nicht. Da sind keine bequemen Stufen zu erwarten, wer den quaderförmigen Innenraum betritt und nach oben strebt. Es sind einfache, doch trittfeste Leitern, die den Aufstieg ermöglichen – unterbrochen von zwei hölzernen Ebenen. 21 Sprossen sind es bis zur ersten, zwölf bis zur zweiten Ebene und noch einmal sieben, bevor sich der Emporkömmling durch eine flache Öffnung ins Freie zwängen muss. Das erklärt, warum Kinder unter 14 Jahren auch nur in Begleitung Erwachsener einen Blick von oben auf das seit Jahrhunderten unveränderte Straßengerüst der Stadt werfen dürfen.

Ältester Teil der Befestigung

An allen drei Stadteingängen gab es in Altlandsberg einst Tore bzw. Gebäude mit verschließbaren Toren als Teil einer rundum Feldstein-gemauerten Befestigung. Die fast komplette und sanierte Stadtmauer samt beiden Tortürmen erinnert auch an jene Zeit, als "Markgraf Ludwig der Ältere (1324–1351) sein Standquartier in Altlandsberg" aufgeschlagen hatte, wie Matthias Friske und Hartmut Niedrich in "Altlandsberg. Glanz und Vergänglichkeit in acht Jahrhunderten" schreiben.

Wenn es auch wenig andere Zeugnisse aus jener Zeit über den Berliner Torturm gibt, so lässt sich der genannten Publikation aus dem Findling Verlag im Jahr 2000 doch entnehmen, dass sich gerade in diesem Bauwerk die vermutlich ältesten erhalten gebliebenen Teile der Stadtbefestigung manifestieren. Ein Blick auf die Innenwand im Turm ist daher gleichzeitig ein Blick auf die Granitquader-Fassade eines lange zuvor schon niedergebrannten Feldsteinhauses, über dessen Resten der Turm errichtet worden war.

Das und mehr lässt sich in der Mini-Ausstellung im Eingang nachlesen. Nachempfundene Zeichnungen des Bautenstands 1200 und 1350 sowie Kopien alter Fotos und. Postkarten anfangs des 20. Jahrhunderts sind auf der gut 100 Jahre alten Vorgänger-Eingangstür aufgebracht.

Eine Zeittafel gibt Aufschluss über die Turmhistorie und der Besucher erfährt, dass es den Turm fast nicht mehr geben würde, weil die Stadtväter mit den großen Längsrissen im Gemäuer (Ursache Straßenbau und Absenkung der Südwand) und den Reparaturkosten dafür nicht klarkamen. 1898 aber wurde doch gehandelt: Sanierungskosten 375 Mark. 1983 war es dann der Kulturbund, in dessen Regie mit Mitteln des staatlichen Denkmalschutzes und viel Initiative ein erneuter Verfall verhindert wurde. Der Heimatverein sorgte mit seinen Aktionen schließlich dafür, dass eine Turmbegehung seit 2004 möglich ist.