Zuckertüten werden verteilt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend ist es soweit, dann werden schick gemachte Knirpse wieder Zuckertüten in Empfang nehmen. Die Einschulungen im Land Brandenburg stehen an. Für das Schuljahr 2019/20 werden nach Angaben des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) im Landkreis Oder-Spree zirka 1550 Erstklässler an Grundschulen, Oberschulen mit Grundschulteil und Förderschulen empfangen. Die Zahl bezieht sich sowohl auf die Schulen in öffentlicher Trägerschaft als auch auf die privaten. "Erst zum Schuljahresbeginn kann mittels der Schulumfrage geklärt werden, um wie viele Schüler es genau geht", erklärt Ramona Kuttnick vom Planungs- und Einstellungsteam des Amtes. Ihr zufolge wurden etwa 180 Jungen und Mädchen vom Schulbesuch zurückgestellt, zwei Kinder hingegen vorzeitig eingeschult.

Hier und da gibt es kreisweit sowohl in den Grundschulen als bei den weiterführenden Schulen einen Wechsel bei der Personalspitze. In Eisenhüttenstadt ist hier das Albert-Schweitzer-Gymnasium zu nennen, in Neuzelle der Campus auf dem Stiftsgelände. Auf die Frage, ob die Schulen so kurz vor dem Start ins neue Schuljahr mit ausreichend Personal versorgt sind oder ob es irgendwo Engpässe gibt, heißt es aus dem Schulamt: "Gegenwärtig befinden wir uns in der Hochphase zur Besetzung von noch offenen Stellen; vor allen Dingen durch den Ausgleich zwischen den Schulen. Weiterhin werden durch schulscharfe Ausschreibungen geeignete Bewerber gesucht."

Natürlich spielen bei den Einstellungen auch die sogenannten Quereinsteiger eine Rolle. Ramona Kuttnick zufolge lag der Anteil der Seiteneinsteiger unter den Lehrkräften zum Stichtag Ende März an Schulen in öffentlicher Trägerschaft über alle Schulformen im Landkreis Oder-Spree bei insgesamt 13,2 Prozent. Nicht eingerechnet sind hierbei die Förderschulen. Wobei in Grundschulen prozentual gesehen wesentlich mehr Seiteneinsteiger arbeiten. Dort lag die Quote bei 16,1.Prozent, an den weiterführenden Schulen ohne Förderschulen und ohne Oberstufenzentrum bei 9,7.Prozent.

Bauarbeiten liegen im Plan

Im Rathaus Eisenhüttenstadt ist man bezüglich der Instandsetzungsarbeiten an den kommunalen Grundschulen guter Dinge. "Wir sind so weit, wie wir sein wollten", sagte Michael Reichl, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung am Mittwoch. So sei man unter anderem im T8-Gebäude in der Schönfließer Grundschule in den letzten Zügen, was die Malerarbeiten betrifft. Zudem wurde dort eine neue Datenleitung zwischen zwei Schulgebäuden gelegt.

Die Malerarbeiten in der Grundschule "Astrid Lindgren" und der Erich-Weinert-Grundschule hingegen werden nach Angaben des Fachbereichsleiters "noch etwas dauern". Die laufen dann während des Schulbetriebs weiter. Zudem freute sich Michael Reichl, dass die Maxim-Gorki-Straße wieder für den Verkehr geöffnet ist. "Das hatten wir extra so geplant, weil dort der Schulbus fährt", betont er.

Fotos der Erstklässler aus Eisenhüttenstadt und dem Umland veröffentlicht die MOZ ab Dienstag.