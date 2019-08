Durch den Winkel zur Schule

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Die Landesstraße 34 zwischen dem Ortseingang Alttrebbin und dem Bahnübergang Neutrebbin ist nun zur regelrechten Einflugsschneise für die Neutrebbiner geworden. Die Bauarbeiter der Firma Oevermann haben seit dem 24. Juni dort ein schwarzes Asphaltband verlegt, das die Herzen der Autofahrer höher schlagen lässt. Zumal die L34 dort bislang eher als Holperstrecke gefürchtet ist.

Mulden für das Regenwasser

Höher ist die Straße auch geworden. Und zwar um bis zu 35 Zentimeter, sagt Polier Andreas Kus. Für ihn ist es die letzte Straßenbaustelle. Er wird zum Ende nächster Woche nach 38 Jahren als Straßenbauer, davon fast 20 bei Oevermann, in den Ruhestand gehen. "Schade, dass ich das hier nicht mehr zu Ende bauen kann. Aber ich habe noch so viel Urlaub", erzählt er. Der Bauabschnitt sei relativ unkompliziert gewesen. Die Arbeiter haben die alte Poststraße und den nebenliegenden Sommerweg bis zur Hauptgrabenbrücke zu einer 5,50 Meter breiten Straße ausgebaut Im Sommerwegsbereich wurde der Untergrund zunächst befestigt. Weil die Straße nun höher ist, erfolgt der Regenwasserablauf in neu profilierten Mulden. Zwischen Hauptgrabenbrücke und Bahnübergang ist die Straße sechs Meter breit. "Obwohl die Straße ja noch gar nicht frei gegeben ist, wird hier schon ganz schön durchgerast", sagt der Polier. "Da werden es die älteren Leute schwerer haben, über die Straße zu kommen."

Auf Grund der Hitze hatte der Asphalt kaum richtig Zeit zum Aushärten, da waren dann gleich auch schon die Landwirtschaftsfahrzeuge drauf. Die dabei entstandenen Spuren werden sich aber auch bald abfahren, so Kus.

Ab Montag nehmen die Bauarbeiter den zweiten Abschnitt bis zum Abzweig Rodelberg in Angriff. Dort endet der Denkmalbereich Neutrebbin, der erhalten bleiben muss. Das Kleinsteinpflaster, das zum Teil bereits hohe Bodenwellen schlägt, wird komplett aufgenommen. Die Naturgranitsteine bekommt der Baubetrieb, der sie anderenorts wiederverwenden kann. Wie im ersten Abschnitt bekommt die Straße Asphaltbelag, der leicht Richtung Tibo/Feuerwehr geneigt ist, um Regenwasser in Mulden abzuleiten. Nebenan entsteht ein 1,50 Meter breiter Geh- und Radweg.

Im Oktober soll es fertig sein.

Für die Schulbuskinder bedeutet dies ab Montag einen Umweg. Und zwar wird der Bus bis zur Haltestelle Bahnhof fahren, dort wenden und dann die schmalen Straßen Zwanziger Reihe und Neunziger Winkel nehmen, um zur Wriezener Straße und wieder auf die Hauptstraße zu kommen. Bis Oktober will der Baubetrieb Gehweg und Straße fertig haben. Erneuert werden auch einige Grundstückszufahrten und vier Haltestellen, die mit den vorgeschriebenen Kasseler Borden errichtet werden.