Riva stoppt Bau eines neuen Stahlwerks in Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Riva hat vorerst Investitionen von 150 Millionen Euro gestoppt, die in eine komplette Erneuerung der Schmelzanlagen des Stahlwerks in den Hennigsdorfer Elektrostahlwerken (H.E.S) fließen sollen. "Der Aufsichtsrat von H.E.S. hat im November 2018 beschlossen, bis zur ausstehenden Klärung des zukünftig anwendbaren Trinkwasserschutzregimes keine Großinvestitionen an unserem Hennigsdorfer Standort vorzunehmen", sagte Geschäftsführerin Katja Rex.

Der Investitionsstopps liegt darin begründet, dass das Werksgelände im Bereich der Trinkwasserschutzzone des Stolper Wasserwerks liegt. Seit 15 Jahren ringt die Politik darum, die Neufassung der Trinkwasserschutzzone zu beschließen. Bisher gilt für das Stahlwerk eine Bestandsgarantie. Doch mit der Novellierung besteht laut Betriebsrat Detlef Krebs im Extremfall die Gefahr, dass dem Werk die Betriebsgenehmigung entzogen wird.

So weit will es auch im Umweltministerium niemand kommen lassen. Die jetzige Regelung für das Schutzgebiet des Stolper Wasserwerks, die aus DDR-Zeit stammt, müsse vom Gesetzgeber den neuen Bedingungen angepasst werden, hieß es. Die Schutzzone müsse so gestaltet werden, dass sie für das Stahlwerk kein Investitionshemmnis ist. Es müssten Schutzmaßnahmen eingebaut werden, um zum Beispiel die Förderung von verunreinigtem Grundwasser zu verhindern.