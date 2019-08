Streit um Zuschuss für Moortherapie

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wir haben 2,8 Millionen Euro in das Gebäude investiert, um die technische Infrastruktur und die Praxen herzurichten", erklärte Holger Presser, Prokurist der Renta-med Verwaltungs GmbH, gegenüber dem Hauptausschuss. Alle Versuche, Fördermittel für die Schlossparkambulanz zu bekommen, scheiterten. "Wir waren sogar auf Vermittlung von Herrn Büchel in Ministerien", sagte Holger Presser. Als auch dies nicht zum Erfolg führte, habe die Renta die Investition selbst gestemmt. Insgesamt 2600 Quadratmeter Flächen und alle Praxen seien vermietet, so Presser, Projektleiter für die Schlossparkambulanz.

Die Renta als Eigentümer will die Praxisräume der Physiotherapeutin Astrid Grap für die Mooranwendungen mit 231 000 Euro modernisieren und verschönern. Derzeit lassen sie mit türkisfarbenen Fliesen den Charme der späten sechziger und frühen siebziger Jahre erkennen.

Ambiente unzureichend

Astrid Grap hat die Räume gemütlich gestaltet. Sie seien sachlich gehalten für den Zweck, aber das Ambiente reicht nicht aus, um Gäste anzulocken, die Wellness und Mooranwendungen erleben möchten, erklärte Presser.

Mit dem Bad Freienwalder Moor arbeitet Astrid Grap schon seit mehr als 20 Jahren. Zeitweise habe sie in Zusammenarbeit mit einer Pension im Kurviertel Zeitungsanzeigen in Berlin geschaltet. "Wir waren an den Wochenenden immer ausgebucht", sagte Astrid Grap.

"Als Wellnessangebot für Körper und Geist ist der Angebotsbaustein in Kooperation mit Übernachtungen bestens geeignet, die Palette der buchbaren Mooranwendungen zu erweitern und entspricht damit den Entwicklungszielen der Stadt zur Festigung des Kurstadtstatus", heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt. Unter Nutzung der von der Rentamed geschaffenen Infrastruktur in der Schlossparkambulanz beteilige sich die Stadt mit 60 000 Euro an den Kosten. Der Zuschuss stelle ein klassisches Element der Wirtschaftsförderung dar, wodurch beide Seite profitieren. Dies solle in einem städtebaulichen Vertrag vereinbart werden, so der Bürgermeister.

"Wir werden zustimmen, weil dies der richtige Ansatz ist und wir damit ein klares Signal senden", sagte Marco Büchel (Linke). Astrid Grap sei die einzige, die außerhalb des Kurmittelhauses Bad Freienwalder Moor verwende. "Frau Grap nutzt schon seit Jahren das Moor", stimmte Reinhard Schmook (SPD) zu. Sie nehme dabei große Mühen in Kauf, daher sei es eine gute Lösung. In der Tat muss Astrid Grap das aufbereitete Moor und den Transport bei der Fachklinik kaufen. Ferner braucht sie Folie und Fließ für die Anwendung. Für das gebrauchte Moor bezahlt sie wieder den Rücktransport in die Klinik. "Von den Kassen bekomme ich pro Patient 8,50 Euro", rechnet Astrid Grap vor.

Kritik von der FDP

"Ich sehe es kritisch", monierte Peter Glaetzner (FDP), weil eine Praxis einen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz genieße. "Wir haben immer gesagt, es könnte jeder kommen, der unser Moor anwendet", erwiderte Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Tiefbau und Kurstadtentwicklung. "Ich sehe es als gut angelegtes Geld", fügte er hinzu. Der Zuschuss sei für die Stadt günstiger als der Umbau des Kurmittelhauses.

"Was die Renta macht, ist vorbildlich", erklärte Detlef Malchow (Wählervereinigung 2019). Dennoch sei die Maßnahme ein Feigenblatt und rette den Kurstadtstatus nicht. Er sehe ein Problem, einem Investor bei einer "Luftnummer" zu helfen. Denn 184 Selbstzahler pro Jahr seien zu wenige. "Wir hatten schon viel mehr", erklärte Astrid Grap am Mittwoch. Diese buchten nicht bei der Tourismus GmbH und würden daher nicht offiziell erfasst. Letztlich stimmten sechs Stadtverordnete für den Zuschuss, zwei dagegen, ein Stadtverordneter enthielt sich.