Dreierlei auf drei Etagen an drei Tagen

Bernau (Freie Autorin) Ich bin hier der Teufel und zum Teil auch Hexe", sagt die elfjährige Johanna Sachs aus Berlin-Buch. "Die andere Hälfte spielt meine Freundin Inga", fährt sie fort, stupst Inga mit ihrem Ellenbogen an und diese nickt eifrig. Die beiden stehen in der ersten Etage des Bernauer Kulturhofes in der Breitscheidstraße, wo die Schauspielabteilung arbeitet. Eine Etage weiter unten werden die Kostüme genäht. Im Untergeschoss zupft der Berliner Musiker Mario "Marcello" Stein fröhlich die Gitarrensaiten.

Das Ensemble hat sich für drei Tage zusammengefunden, um beim Workshop der Frakima mitzumachen. Die Kinder studieren das Bühnenstück "Alarm im Kaspertheater" ein. Heute um 17 Uhr soll das Stück aufgeführt werden. Der Workshop steht unter der Aufsicht erfahrener Theaterkünstler, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Kindern einen Einblick in das Prozedere und die Ästhetik des Theaters zu geben.

Etagenweise arbeiten

Das Zusammenspiel funktioniert einwandfrei, obwohl die meisten Kinder nicht oft schauspielern oder musizieren. "Ganz häufig passiert es aber, dass Workshop-Teilnehmer hinterher auch gerne meine regulären Theaterkurse besuchen möchten", sagt Angelica Bennert, Regisseurin des Theaterstückes und seit über 20 Jahren Leiterin des "Werk-Stadt-Theater".

Die zehnjährige Elena aus Bernau war schon mehrfach dabei: "Ich habe hier viel Spaß dran, dieses Jahr bin ich zum dritten Mal dabei. Eben habe ich zusammen mit Sarah das Hexen- und Teufelskostüm fertiggestellt." Eine Etage weiter oben ist gerade Johanna in genau dieses Kostüm geschlüpft.

Im Untergeschoss sitzen die Musiker zusammen: "Wir probieren aus, welche Geräusche und Musik wir zu dem Stück machen können, das die Kinder aus der Schauspielgruppe einstudiert haben", erklärt Musiker "Marcello", der vor vier Jahren die Leitung der Musikwerkstatt übernahm.

Die Teams vermischen sich

Geht man von einem Stockwerk ins nächste, trifft man immer auf Mädchen und Jungen aus allen drei Bereichen, die durch das ganze Haus wuseln. Einer trägt eine weiß angestrichene, hölzerne Ampel in die erste Etage, bei der noch der rote und grüne Punkt gefehlt hatten. Jetzt kann sie mit in das Bühnenbild integriert werden. Die Kinder suchen sich zu Anfang des Workshops aus, wo sie gerne mitmachen möchten, in dieser Abteilung bleiben sie dann. Aber alle arbeiten eng zusammen, die Bühnenbildkinder müssen die Schauspieler für die Kostüme vermessen oder die selbstgebauten Bühnenbildteile in die obere Etage bringen. "Dann kommen irgendwann die Musiker dazu, die das Stück musikalisch begleiten und Geräusche entwickelt haben. Durch dieses Zusammenspiel entsteht eine Synthese aller Kinder", beschreibt Angelica Bennert, während sie eines der älteren Theaterkinder beim Aufbau der Ampel beobachtet.