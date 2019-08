Trauer um Dietmar Tillack

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Dietmar Tillack, von vielen auch "Tilli" genannt, war eine Institution im Löwenberger Land. Zu DDR-Zeiten war er als Abschnittsbevollmächtigter (ABV) und nach der Wende eben als Revierpolizist (Repro) in den Ortsteilen des Großgemeinde unterwegs. "Die Bezeichnung ist nicht wichtig, wichtig ist, dass dir die Leute vertrauen und dich akzeptieren", hat er seine Arbeit beschrieben. Er war Mordermittler, Sanitäter und Kummerkastenmann, vor allem aber gerne bereit für einen Plausch am Gartenzaun, um Probleme mit einem Gespräch auszuräumen, bevor sie überhaupt zu Problemen werden. Er war auch passionierter Angler und ebenso im Gemeindekirchenrat aktiv. Vor gut zwei Jahren schied er mit 60 Jahren aus dem aktiven Dienst aus. Doch er ging nicht einfach so, sondern absolvierte eine Ehren-Abschiedsrunde durch alle Ortsteile und musste dabei viele, viele Hände schütteln. Er freute sich darauf, im Ruhestand mehr Zeit für seine Frau, seine Freunde und seine Hobbys zu haben. Doch am Dienstag ist Dietmar Tillack mit nur 62 Jahren gestorben, wie Gemeindevertretervorsteher Axel Klicks mitteilte.