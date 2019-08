Mit der Fibel unterm Arm

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Erinnern Sie sich noch? Damals, 1953, 1961 oder auch 1974, als sie stolz wie Bolle eine riesige Schultüte trugen und eingeschult wurden? Mit ziemlicher Sicherheit findet sich eine Erinnerungsfetzen an diesen Tag. Er markiert den Schritt zum Schulkind und damit zu mehr Selbständigkeit.

Auch der 6-jährige Finn kann es kaum erwarten. Am Sonnabend ist sein großer Tag: er kommt in die Schule. Die Mappe steht gepackt parat und das neue Hemd, das er tragen möchte, ist gebügelt im Schrank. Seine Mutter arbeitet seit Wochen die lange Liste der Schule ab und kauft Hefte, Umschläge und Stifte. Auch einen Ranzen hat sie besorgt. Eine Schulmappe zu kaufen ist heutzutage eine kleine Wissenschaft: Zwischen all den Herstellern, Modellen und Mustern das Richtige zu finden, ist eine abendfüllende Tätigkeit. Nicht zu vergessen, die Organisation der Einschulungsfeier: Zimmer für die anreisende Verwandtschaft buchen, Menüpläne studieren und allerlei Vorbereitungen treffen. Man könnte auch sagen, die Eltern der Einschüler sind im Stress.

Schülerzahlen steigen

Die Schulbücher und Schreibutensilien müssen gekauft werden, die Schulmappe gepackt und die Zuckertüte gefüllt werden. Nicht nur am Stresspegel, sondern auch am Geldbeutel spüren das viele Eltern. Die Einschulung dürfte summa summarum mindestens 300 Euro kosten: Allein die Schulmappe kostet, wenn man sich an die beliebten Marken McNeill, Scout oder Ergobag hält, 150 bis 200 Euro. Da es in Brandenburg keine Lehrmittelfreiheit gibt, also kostenlose Schulbücher und Arbeitshefte, müssen Eltern je nach Schule dafür rund 50 bis 100 Euro ausgeben. Für sozial Schwache und Flüchtlinge werden größtenteils die Kosten erlassen. Sie zahlen nur einen minimalen Anteil an den Büchern und es gibt vom Jobcenter einen Extra-Zuschuss für den großen Tag.

Insgesamt werden in Eberswalde, der Gemeinde Schorfheide, Joachimsthal, Britz und Oderberg am Sonnabend 607 Kinder eingeschult. Das sind 10 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor: 2018 waren es 550 Schüler im Oberbarnim. Allein in den neun Schulen der Kreisstadt Eberswalde kommen in diesem Schuljahr insgesamt 418 Schüler in die 1. Klasse. Den größten Anteil hat dabei die Grundschule Schwärzesee mit 90 Erstklässlern, die in vier Regelklassen verteilt werden. Die Bruno-Bürgel-Schule erwartet 75 und die Goethe-Schule 69 Schüler.

In den ländlich geprägten Dorfschulen geht es dagegen gemütlicher zu: In Groß Schönebeck werden 15 Kinder eingeschult, in Lichterfelde sind es 23. Finowfurt darf 39 Erstklässler begrüßen.

Oderberg hat 25 Erstklässler, Joachimsthal kommt auf 53 Kinder und in Britz werden 34 Schüler auf zwei Klassen verteilt. Überhaupt variiert die Klassenstärke zwischen den einzelnen Schulen stark. Während in der Regel eine Klasse rund 20 Schüler umfasst, wird in Joachimsthal beispielsweise in diesem Jahr eine Regelklasse mit 27 Kindern eröffnet. Geradezu paradiesische Betreuungsschlüssel gibt es in der Montessorischule Barnim mit zehn Schülern in der Klasse und sechs Schülern an der Märkischen Schule in Eberswalde.

Auf die Abc-Schützen wartet am Sonnabend eine feierliche Zeremonie, ein kurzes Unterhaltungsprogramm und nach ihrer ersten Unterrichtsstunde im neuen Klassenzimmer eine riesige Schultüte.

Buntes Programm in der Aula

Wie der Tag der Einschulung anschließend gefeiert wird, ist dabei durchaus unterschiedlich: Während viele auf ein klassisches Familienfest mit Torte, Buffett und Grill im Garten setzen, machen andere ganz bewusst einen gemeinsamen Familientag. Die Ausflugsziele Zoo, Eldorado Templin oder Wildpark bieten sich an. Ein unvergesslicher Tag für die Schulkinder wird es in jedem Fall.