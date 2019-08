Wirtschaftsrat der CDU fordert neue Politik für den Osten

Guido Bohsem

Berlin (MOZ) Knapp vier Wochen vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat der Wirtschaftsrat der CDU ein Konzept zum weiteren Aufbau der ostdeutschen Länder vorgelegt.

In einem vierseitigen Positionspapier, das dieser Zeitung vorliegt, fordert der Verband unter anderem eine bessere Vernetzung der Hochschul-Landschaft, engere Zusammenarbeit von Wirtschaftsregionen über die Landesgrenzen hinweg und weitere Ansiedlung von Behörden.

Nach der Wende sei es vor allem um Gründungs- und Ansiedlungsförderung gegangen, sagte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger. "Nun ist eine Wirtschaftsstrukturpolitik gefragt, die gezielt ein sich selbst tragendes Wachstum anregt und damit Perspektiven schafft."

Das Positionspapier ist ein weiterer Versuch der CDU, sich gegen die drohenden Verluste in den Wahlen zu stemmen. Dabei sind Zweifel angebracht, ob die Vorschläge tatsächlich Begeisterung hervorrufen. Zugleich schwingt in den Positionen deutliche Kritik an der derzeitigen Politik in Bund und Ländern mit.

Bessere Breitbandversorgung

So fordert der Wirtschaftsrat eine bessere Breitbandversorgung. Er verlangt "einen Masterplan, der garantiert, dass gerade auch der ostdeutsche ländliche Raum über eine digitale Infrastruktur verfügt, die den Qualitätsanforderungen an Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Sicherheit genügt." Das ist ein Ziel, das Bundes- und Landesregierungen seit Jahren verfolgen.

Ferner plädieren die CDU-Wirtschaftsleute dafür, die vorhandenen Förderprogramme nicht mehr flächendeckend anzuwenden, sondern gezielter einzusetzen. Die ostdeutschen Hochschulen wiederum sollen sich nach den Vorstellungen der Wirtschaft annähern. "Eine intensivere Vernetzung würde zugleich die Gründung von Unternehmen und damit die Start-up-Kultur in Ostdeutschland fördern."

Einen weiteren Schwerpunkt legt der Wirtschaftsrat darauf, die Ränder der wirtschaftlichen Zentren zu stärken. So soll das Umland etwa von Leipzig, Jena oder Dresden durch besser getaktete Bahnverbindungen angebunden werden. "Das Einzugsgebiet des boomenden Berlin etwa könnte so leicht auf einen Radius von bis zu 120 Kilometern und damit bis in die Prignitz, die Lausitz oder ins strukturschwache Jerichower Land erweitert werden."

Schließlich sollen die wirtschaftlichen Kraftzentren enger zusammenarbeiten. Diese lägen in nur 200 Kilometern Entfernung voneinander, weshalb dort ein vernetzter, hoch attraktiver Wirtschaftsraum entstehen könnte. Voraussetzung sei eine gemeinsame Raumplanung und Strukturpolitik. "Das aber erfordert eine Überwindung des Silodenkens seitens der jeweiligen Landesregierungen."